Carlos Ferro, emocionado ante lo que viene en su camino: 'He sido muy afortunado'

Después del éxito que experimentó en 2019 con su protagónico en la telenovela Fuego en la Sangre, Carlos Ferro ha explorado nuevos horizontes en la actuación y se perfila como uno de los galanes consentidos de las comedias románticas. Inició con su salto al cine en el remake de la exitosa película La boda de mi mejor amigo e incursionó en las series en la tercera temporada de De brutas, nada, para luego, coronarse con Ligeramente diva, una historia que está por estrenarse en la que lo veremos brillar en su faceta más divertida. Poseedor de una simpatía única, el actor engalana la primera portada digital de HOLA.com México, de este 2023, en la que nos habla de sus últimos trabajos, sus nuevas experiencias en la actuación y hasta nos confesó cuál ha sido su proyecto favorito en lo que va de su exitosa carrera frente a las cámaras. Con la espectacular vista de la Master Suite José Guadalupe Posadas y la elegante átmosfera del Club Lounge InterContinental, ambos espacios ubicados al interior del Hotel Presidente InterContinental Mexico City, el actor posó con varios looks, ideales para este invierno, con los que se atrevió a probar nuevos estilos: “El miedo es el peor enemigo, todos está acá (en la cabeza) hay que jugársela”, admitió.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Feliz de poder compartir con su público un poco de lo que viene para su carrera, Carlos se mostró muy emocionado al confesarnos cómo comienza este año en el terreno profesional: “Muy contento, con muchos proyectos que mostrar, con estas historias que contar y muy enamorado de uno que otro proyecto por ahí que ya vienen y feliz, muy ansioso de poder contar lo que viene. Lo que está ahí presente”. Después de consagrarse como galán de telenovelas, en los últimos años, se ha ido perfilando como uno de los galanes favoritos de las comedias románticas, una posición que, asegura, es parte de su versatilidad como histrión: “Contento, es parte de la carrera del actor poder hacer un poquito de todo, poder pisar escenarios, poder contar cuentos, poder sentirlos, que la gente se sienta enamorada de los personajes, que se sientan involucrados, así sea en las telenovelas donde puede hacer un dramón o puede ser en el teatro que es presencial, es rico poder hacerlo”, explicó.

Loading the player...

Uno de los proyectos que más le entusiasma compartir con su público es la serie Ligeramente diva, una historia que grabó en Colombia y que protagoniza al lado de Estefanía Villareal y en el que también comparte créditos con Marimar Vega. En medio de la cuenta regresiva para su estreno, el actor nos contó: “Filmar allá es súper bonito. La carrera del actor es ser nómada, nos toca movernos de un lugar a otro, a veces no sabemos dónde va a ser, puede ser en nuestro país o a veces nos toca salir, como en este caso, que fue en Bogotá y toca aprender, también es divertido y es curioso ver las costumbres de otros países, conocer gente distinta, conocer modos y la verdad siempre que he trabajo con Sony Pictures lo he hecho muy feliz y maravillosamente, me la pasé muy bien. Llovía todo el día en Bogotá, pero nos la pasábamos muy bien”.

Además de su aventura en Bogotá, el pasado 18 de enero llegó a la pantalla de Prime Video la tercera temporada de la serie De brutas, nada, un proyecto que resultó muy retador debido a que se incorporó ya que el elenco estaba muy compenetrado: “Fue como el primer día de clases, es como cuando eres el nuevo en la escuela y ya van ellos como a la mitad del semestre y llegas tú y te incorporabas. Siempre existe esta duda y este miedo de, ya todos van muy avanzados, ya están muy amalgamados y es saber cómo te reciben. En este caso, fue maravilloso, la verdad es que me recibieron con los brazos abiertos, la producción Sony Pictures, maravillosamente, el elenco increíble. Es la tercera temporada de una historia que ya está funcionado bastante bien, es una historia ligera, divertida, una comedia romántica muy casual. La idea del director, Orlando, era: 'Vamos a jugar diario' y eso era lo que hacíamos”, puntualizó.

VER GALERÍA

Su proyecto favorito

Debido a que cada proyecto que realiza ocupa un lugar especial en su corazón, para Carlos fue complicado confesarnos cuál de todos ha sido su favorito: “¡No me hagas esto! Tengo muchos que me han gustado bastante”, nos contó emocionado. Con sinceridad, Ferro nos confesó que fue la producción que lo llevó a Colombia el que recuerda con más cariño: “Me voy a ir al más reciente que puede ser Ligeramente diva. Me divertí muchísimo, la libertad que nos dieron a todos los actores de proponer, de jugar, de hacer, de deshacer, de gritar, de sentir. Fue maravilloso. A mí me encantan las comedias románticas, la verdad me fascinan. Con esta historia, ahí estuve, la disfruté muchísimo, me reí muchísimo, es una gran historia, les va a gustar mucho”, le prometió el actor a su audiencia que muy pronto podrán disfrutar del estreno de esta serie que llegará a la pantalla chica este 2023.

VER GALERÍA

Como buen actor, Carlos Ferro quiere explorar todos los foros disponibles y, si bien, recientemente ha estado participando en varias comedias románticas, una de las cosas que más disfruta de la actuación es construir en cada proyecto un personaje distinto que lo rete y lo lleve al límite de su talento: “Bien, la verdad he sido muy afortunado, me ha tocado historias de todo un poquito, historias desde salvar al mundo, que han sido bastante complicadas, bastante intensas, hasta dramones. Me siento muy afortunado de poder pasar de un género a otro y es parte de esta carrera, de ser actor, yo feliz, si viene otra comedia romántica, me la aviento con los ojos cerrados”. Por último, el actor quien próximamente se incorporará a la gira del exitoso musical Siete veces adiós, puesta en escena en la que visitará ciudades como Chihuahua, Cd. Juárez, Toluca, Pachuca, Mazatlán, Culiacán, León, Morelia, San Luis Potosi y Querétaro, confesó emocionado: “Viene algo que me tiene muy emocionado, no sé si me pueda aventar a decirlo, pero es de mucho contacto, estoy muy contento con eso, me tienen muy enamorado”, finalizó.

Locación: Hotel Presidente InterContinental Mexico City. Moda: The Gigi, Barena, Adolfo Domíguez, All Saints, Scalpers, Silver Deer, H&M. Styling: Chiara Primatesta. Fotografía y video: Molvo Films. Grooming: American Crew por Diego Muro y Luis Santisteban.