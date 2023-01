Carlos Ferro nos confiesa su nuevo propósito: 'Aprender a estar solo, yo creo que eso es necesario'

Con la misma claridad con la que Carlos Ferro nos compartió de sus planes profesionales para este 2023, también nos dio clases de sinceridad al abrirnos su corazón y hablarnos del único objetivo personal que tiene para este año. Sin rodeos, el actor nos confesó que estar solo es la lección que quiere aprender en los próximos meses. Mientras en la pantalla chica roba suspiros como galán, en la vida real, se encuentra en una etapa de introspección en la que su mejor compañía es la propia. Como nunca, Ferro nos compartió, durante la entrañable entrevista que nos concedió para la portada digital de HOLA.com México, detalles de su vida personal, como que se encuentra soltero y hasta nos reveló qué es lo más romántico que ha hecho en nombre del amor. Desde la Master Suite José Guadalupe Posadas del Hotel Presidente InterContinental Mexico City, el histrión -quien también posó en el Club Lounge InterContinental, otro de los elegantes espacios de este hotel- se animó a describirnos cómo sería su mujer ideal y si, en un futuro, se ve casado y con hijos.

Siempre cuidadoso de los detalles de su vida privada que comparte con la prensa, Carlos Ferros nos sorprendió con el propósito que tiene para este año en el que, más que cosas materiales, quiere enriquecerse como ser humano disfrutando de su propia compañía: “El principal es aprender un poquito a estar más conmigo mismo, darme un poquito más de tiempo, apapacharme un poco más, aprender a estar solo, yo creo que eso es necesario. Meditar más, escucharse más, a veces, estamos haciendo tantas cosas y nos enfocamos en otras que no nos escuchamos a nosotros mismos, no sabemos qué es lo que necesitamos o lo que estamos pidiendo, ese es uno de mis propósitos para este año”, nos explicó el galán.

Aprovechando que, en sus últimos trabajos ha enamorado a varias con las románticas historias que le han tocado interpretar, tuvimos la curiosidad de saber qué tan detallista es cuando está enamorado: “A veces me paso”, nos confesó con simpatía. Aunque sí se reconoció como un hombre romántico, explicó que en su personalidad existe esta dualidad entre lo rudo y lo cursi: “Intento hacer un balance entre ser romántico, también me gusta ser un poco cavernícola, lo soy, lo traigo en la sangre, soy medio leñador, medio handyman y a veces se me olvida un poquito, pero encuentro el balance necesario y se me da”, detalló el actor.

Una vez que se confesó como un hombre romántico, quisimos saber qué ha sido lo más memorable que ha hecho en nombre del amor, un momento en el que fue presa de la emoción: “Ya me puse nervioso, ¡paremos por favor esto!, ¿qué es lo más romántico?, no lo sé, ya estoy sudando. Híjole, es que he hecho muchas cosas, no sé, me viene una a la cabeza”. Ya más tranquilo, se animó a contarnos: “Me acuerdo de una vez, ya de adolescente. Fue volar a otros país -¡No lo hagan señores, no vale la pena, no vuelen a otro país, por otra persona, no lo hagan, huya de eso!- A veces hay que aprender, en este caso, me tocó hacerlo. Volé y me la pasé bien, pero fue bastante sufrido el asunto, llegar, encontrarla, ver dónde estaba, luego, la sorpresa no fue lo que yo esperaba, a final de cuentas salimos avante, pero ese tipo de cosas son arriesgadas”, recordó divertido.

Aunque nos confesó que está soltero: “Actualmente no tengo novia”, reconoció que no está cerrado al amor: “Acabo de decir que uno de mis propósitos de este año es estar libre y ligero como el viento, pero también disponible, ¿por qué no?, ¡quién sabe!”. En ese sentido, Carlos nos describió qué es lo que más le llama la atención de una mujer, tanto en lo físico, como en la personal: “En lo primero que me fijo es en las piernas, me gustan mucho, es necesario una buena piernita", risas de lado, continuó, "No quiero sonar exagerado, pero sí que tenga tema de conversación, es importante una muy buena plática, desde cosas del espacio, hasta cosas muy tontas y banales”. Sobre cómo sería su mujer ideal, dijo: “Si puede ser arquitecta, diseñadora, no importa, lo que sea, pero que sea muy inteligente, me encantaría”. Además, admitió que, entre sus planes a futuro, sí está convertirse en un hombre de familia: “Sí, ¿por qué no? ¡claro!, la suerte es loca puede ser a la vuelta de la esquina”.

Su consejo para sanar un corazón roto

Para nuestra sorpresa, Carlos nos confesó que, en el amor, no todo le ha salido como en la ficción, y reconoció que le han roto el corazón en más de una ocasión: “Sí, señores: ¡No lo hagan, no vuelen, no se la jueguen, no compren esos boletos de avión, nos rompen el corazón, bravas!”, nos comentó entre risas. Por último, cuando le preguntamos sobre cuál sería su consejo para curar un desamor, Ferro aseguró que vivir ese dolor es muy enriquecedor: “No es para evitarlo, siempre es rico un buen desamor, del desamor se aprende muchísimo. Creo que actualmente la gente tiene mucho miedo a enamorarse y a abrirse, por eso, por el desamor, entonces, tienen que ser todo lo contrario, ahí aprendemos y lo que sigue, no pasa nada, eso es parte dé un corazón bien pisoteado, bien amalgamado se puede entregar después mejor. Entonces no pasa nada, hay que aprender a soltar, dejar ir, eso es parte del amorcito”, finalizó.

Locación: Hotel Presidente InterContinental Mexico City. Moda: The Gigi, Barena, Adolfo Domíguez, All Saints, Scalpers, Silver Deer, H&M. Styling: Chiara Primatesta. Fotografía y video: Molvo Films. Grooming: American Crew por Diego Muro y Luis Santisteban