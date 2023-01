Esmeralda Pimentel sorprende a sus seguidores con un radical cambio de look

Fue en agosto del 2020 cuando Esmeralda Pimentel le dijo adiós a su larga cabellera -un look que utilizó en varios melodramas- para someterse a un radical cambio que consiguió con un corte estilo pixie. Con el tiempo, la actriz fue jugando con el largo de su melena, incluso, en diciembre de aquel año, sorprendió al raparse; en aquel momento, reveló que dicha decisión estaba directamente relacionada al proyecto que la hizo mudarse a La Madre Patria: “Seamos felices. Me explota el corazón de amor y agradecimiento. Te amo España. Qué emoción todo lo que se viene”, escribió en su cuenta de Instagram aquella vez. El resto es historia, después de ganarse al público español con proyectos como la cinta En otro lugar y grabar la nueva versión del clásico de Alejandro Dumas, El conde de Montecristo, junto a William Levy, la mexicana sorprendió a sus seguidores mostrando una vez que luce espectacular en cualquier look.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para sorpresa de sus más de 3.5 millones de seguidores en Instagram, la actriz compartió una imagen de su nueva imagen, misma que consiguió después de horas de estar en el estilista. Como toda una profesional, la actriz dio a conocer que esta transformación también tiene que ver con un personaje que está construyendo: “7 horas poniéndome extensiones para mi nuevo proyecto”, se lee en la historia donde vemos a la mexicana presumiendo una cabellera media (a la altura de los hombros) ondulada y con un flequillo, una tendencias a la que recientemente se sumaron famosas como Romina Poza. Feliz de esta nueva etapa, Esmeralda remató esta publicación con la frase: “Amo los cambios”.

VER GALERÍA

Desde hace un tiempo, Esmeralda ha utilizado su voz para difundir un importante mensaje de amor propio. En ese sentido, durante su visita al programa El Hormiguero, en Madrid, la actriz fue frontal a la hora de hablar del daño que hacen los medios presentando estándares de belleza inalcanzables: “A nosotros como actores la gente nos está juzgando todo el tiempo, sobre todo como mujer, existe esta expectativa en la que me tengo que ver o me tengo que comportar de cierta forma y yo decidí empezar a mostrar un poco de quién soy, sobre todo, en las cosas que la sociedad ha marcado como feas o que te tienen que dar vergüenza. Al final del día creo que tenemos que ser libres y aprender a amar y respetar a nuestro cuerpo y que nadie tiene el derecho de juzgar el cuerpo de alguien más”.

En aquella emisión, la mexicana se sinceró y recordó situaciones que vivió dentro de las producciones de telenovela que la hicieron dudar de su propia imagen: “Te empiezan a meter un montón de complejos sobre tu persona que nunca antes habías percibido”. Con el tiempo y la experiencia, Esmeralda ha comenzado su propia revolución y, desde su trinchera, envía a sus seguidores un mensaje en el que amarse por sobre todas las cosas es lo más importante: “Nosotros que tenemos la oportunidad de tener cámaras y micrófonos tenemos también la obligación de dar un mensaje positivo. Yo le digo a la gente, con mi ejemplo y con mi carrera: ‘Hay que ser felices, amarnos y respetarnos’”, explicó Esmeralda.

VER GALERÍA

Las críticas que recibió al cortarse el cabello

Aunque Esmeralda Pimentel luce espectacular con cualquier corte, la actriz reconoció que, cuando decidió sumarse a la tendencia pixie, se vio expuesta a muchas críticas: “Yo cambié mi perfil como actriz por completo y fue una decisión a conciencia, pero yo no tenía ni idea de la cantidad de violencia que iba a recibir, por ejemplo, en comentarios de redes sociales”, recordó. A pesar de que vivió el rechazo en algunos proyectos, por otro lado, se abrió todo un abanico de posibilidades actorales que la hicieron crecer: “Al principio me dio mucho miedo, pero me abrió a la posibilidad de interpretar personajes que antes no, de hacer muchísimo teatro”, contó la mexicana en este popular programa de la televisión española.