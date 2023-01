Danna Paola, con total franqueza: ‘Hay días que no me quiero levantar’ La cantante habló con la prensa sobre la ansiedad con la que ha tenido que lidiar en varias etapas de su vida

Danna Paola se encuentra disfrutando de uno de los momentos más exitosos de su carrera como cantante, a punto de continuar con su gira Éxtasis, sostuvo un encuentro con la prensa durante una conferencia en la que abrió su corazón y, entre otras cosas, habló de cómo hay tenido que lidiar con la ansiedad siendo una figura pública. Enfocada en su música y disfrutando de su relación con Alex Hoyer, con quien comparte su pasión sobre el escenario, la actriz reconoció que en los últimos meses ha estado experimentando muchos sentimientos que, ahora comprende, son completamente normales, por lo que, cuando lidia con días tristes, la paciencia es su arma más infalible.

Más sincera que nunca, Danna explicó: “Estoy en este punto en el que estoy experimentando tanto que tirar la toalla es normal, hay días en los que no me quiero levantar, de verdad, y es normal, soy un ser humano como todos”, comentó en entrevista para Ventaneando. Durante años, la cantante ha ido aprendiendo a manejar sus emociones, a reconocerlas y respetarlas: “Los demonios con los que uno pelea todos los días, tengo ansiedad como muchas personas, entonces, creo que a veces soy mi peor enemiga y eso hay que saberlo controlar con terapia, etcétera”, puntualizó durante la conferencia de prensa.

Danna se mostró frontal cuando le preguntaron cómo maneja la información que circula de ella en redes sociales: “Yo no me preocupo, no me preocupa mi mala fama, yo vivo la vida, me encanta la fiesta, me encanta divertirme, no tengo por qué limitarme, creo que nadie debe limitarse, ni decirte nada, ya creo que somos bastante grandes como para ser responsables. Primero, hoy estoy aquí, ayer estuve trabajando hasta las 5 de la mañana, hoy estoy aquí. Yo creo que no soy ejemplo de nadie, al contrario, creo que mi ejemplo más genuino es ser yo misma”, comentó respecto al alboroto que provocó un tuit y unas fotos que capturó durante la producción de su próximo tema Un trago.

En ese sentido, Danna reconoció que cuando se encuentra en el proceso creativo de sus canciones, suele rodearse de su círculo más cercano para pasarla bien: “Cada que estoy componiendo me tomo un vinito, una chelita, es parte de la vida, a parte, está Un Trago, está la promo, tiene mucho qué ver”, explicó. En este encuentro con la prensa, Danna explicó por qué, por el momento, regresar a la actuación no está en sus planes: “Es complicado, yo me estoy entregando muchísimo en esta etapa de mi vida con la música, porque hay que trabajar, hay que ser súper constante con el trabajo”, dijo, aunque no se cerró a la posibilidad de regresar con un proyecto que llame su atención: “Estoy buscando un personaje y una historia que también conecte con todo lo que estoy haciendo”, añadió.

Cómo maneja la ansiedad

En 2021, Danna Paola le concedió una sincera entrevista a Yordi Rosado en la que confesó que, aunque ha lidiado con ataques de ansiedad desde muy joven, cuando vivió en Madrid, aquellos episodios se multiplicaron: “Era esto de estar sola, con 8 horas de diferencias, no estar en mi país”, reconoció. En aquella charla, la cantante describió cómo se presenta en ella este tipo de ataques: “Empiezo a sobre pensar muchas cosas, me empieza a latir el corazón súper fuerte, me empieza a faltar el aire, pienso que ya no voy a poder seguir respirando, pienso que me voy a morir, llega un momento en el que me pongo a llorar. Cuando estaba allá (en Madrid), agarraba las llaves y salía a correr, porque necesitaba aire, porque sentía que me ahogaba”, narró.