Daniel Arenas pide disculpas a su novia, Daniela Álvarez, tras el beso con Adamari López

La llegada de Daniel Arenas a Miami, con motivo de su nueva posición como conductor del programa televisivo Hoy Día, de Telemundo, no solo transcurrió entre entrevistas y calurosas bienvenidas. En su primer día ante las cámaras del matutino, el actor enfrentó una serie de señalamientos al protagonizar un momento que causó revuelo entre los espectadores, esto al darse un beso de telenovela con Adamari López durante la presentación de la sección llamada La Casa de los Famosos sin censura, en la cual se habla de lo que ocurre en el reality show de celebridades que forma parte de la programación de la cadena. Tras la ola de comentarios, el colombiano decidió romper el silencio, no solo para relatar cómo fue que se vio orillado a actuar de esa manera, sino también para reconocer que se equivocó y pedir una disculpa pública a su pareja, Daniela Álvarez.

A través de sus redes sociales, Arenas se pronunció sobre lo acontecido en el foro, explicando que todo ocurrió cuando, al presentar la sección, se comentaron algunas de las situaciones en torno a un juego dentro del reality, una de ellas la que implicó realizar un beso de telenovela entre dos de los participantes. Al opinar sobre el beso y la manera en que este fue dado, surgieron comentarios sobre cómo debe ser un beso de novela. “En ese momento una de las presentadoras que estaba ahí en la sección dice: ‘Bueno, aquí tenemos a una actriz y a un actor, por qué no que nos demuestran un beso de novela como es'. Obviamente en ese momento quedo yo como extrañado… en mi mente dije: ‘Voy a librar la situación haciendo algo sin que sea el beso’. Adamari era la actriz que estaba ahí presentando… Lo que yo hago, obviamente, en la actitud de galancete me le acerco y le hago (como que se lo doy) y dije: ‘Aquí quedó resuelto’, así sentí yo, así pensé yo que se resolvía…”, confesó.

Al no realizarse el beso de novela, Daniel habló de cómo sus compañeros comenzaron a insistir, lo que de inmediato le hizo actuar sin meditar sobre sus acciones. “Es la primera vez que me veo en pantalla, - porque seguramente muchas veces me vi en personaje pero no siendo Daniel Arenas-, como tan desencajado y como tan achantado y como tan fuera de onda. (Me dijeron): ‘Sí, hazlo, toma dos’. Y yo, se me ocurre decir: ‘Un beso de novela es con todo, menos con lengua’. En ese momento, no me pregunten por qué, me pasaron mil cosas por la cabeza, que es mi primer día… les puedo decir que yo me bloqué y le di un pico (beso) a Adamari. Apenas pasa esto y me di cuenta de la reacción de todo el mundo y dije: ‘¿Yo qué hice?’. Y cuando fuimos a comerciales yo estaba callado, yo no hablaba, yo creo que ese día estuve como pasmado por lo que pasó…”, confesó.

La disculpa pública a su novia, Daniela Álvarez

En su transmisión, Daniel Arenas no solo reconoció haber cometido un error, sino que también extendió una disculpa a su novia, Daniela Álvarez. “Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así un pico a alguien, entonces me disculpo, porque me equivoqué como ser humano… Ni hice un pecado ni tengo un romance con nadie, quiero dejar claro…”, dijo, para luego reiterar su respeto y admiración por sus compañeras de programa. “Tengo una admiración y un cariño por Adamari, igualito al que tengo por Penélope, igualito al que tengo por Andrea, igualito al que tengo por Chiky Bombón, son mis compañeras de trabajo, les tengo respeto, admiración y nada más… no tengo ninguna intención de ninguna otra índole con ninguna de ellas y es importante aclararlo…”.

En otro momento, Daniel se sinceró sobre la reflexión a la que llegó después del beso, asegurando que tuvo opción de resolver esa petición de otra manera. “Lo que quiero decir en este momento es que yo actué mal, yo obré mal. Resolví la situación de una manera equivocada, ¿por qué? Porque ni estaba yo en un personaje, ni estaba yo en una novela, ni estaba yo en La Casa de los Famosos, ni estaba yo como controversia. Yo simplemente era un presentador de un programa que estaba hablando y dando noticias de otro show. La manera de resolver era decir: ‘A ver, no, chicas, yo no estoy actuando, no estoy en personaje, no tengo por qué besar a nadie’. Me equivoqué porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado. Verlo a uno como persona, como Daniel Arenas, besarse con otra persona… Debo decir que en ese momento me desconocí y selo decía a mis papás y a mi gente cercana, ni en la peor de las situaciones, ni borracho, no drogado…”, dijo.

