La modelo Stephanie Seymour habla por primera vez de la partida de su hijo

Han pasado dos años desde la trágica muerte de Harry Brant, hijo de Stephanie Seymour, quien tenía solamente 24 años al momento de su partida. Desde entonces, su madre había preferido vivir su duelo en privado, dejando que la memoria de Harry se mantuviera presente de forma pública a través de los mensajes de sus cercanas amigas, como Naomi Campbell, quien era madrina del joven. Con el paso del tiempo y un dolor que no aminora, Stephanie ha decidido hablar por primera vez de la dura pérdida de su hijo. En la primera entrevista que la súper modelo ha dado desde su partida, Stephanie ha decidido recordarlo y compartir con el mundo cómo es que vive su duelo. Bajo la premisa ‘superando la pérdida’, la modelo ha dado su entrevista al Wall Street Journal, medio para el que también ha posado.

En esta ocasión, Stephanie ha querido recordar a su hijo a través del amor por la moda que compartían desde que él era muy pequeño, ayudándole a elegir sus outfits y acompañándola a importantes juntas en las que se comenzó a relacionar con el mundo de la moda. “Recuerdo que cuando tenía 12 (años), lo llevaba a juntas y los adultos no podían creer su mente y madurez. Steven Meisel lo amaba. Pat (McGrath) lo amaba. Todos podían ver lo especial que era”, contó Stephanie.

En una de las fotografías de este posado, Stephanie lleva uno de los trajes de su hijo: “Es un traje que tengo colgando en mi guardarropa, que es este cuarto grande en el que guardo todas mis cosas. Ahí me maquillo. Vivo en ese cuarto. Un día vi el traje y dije, ‘Me lo voy a poner’. Y me quedó”.

Sobre esta misma línea, la mítica modelo dijo: “Si pienso que a Harry le encantaría algo, lo hago, me ayuda con mi dolor. Todavía se siente tan bien ponerme su ropa”, explicó. Es así que ha tenido la idea de que otras personas usen la ropa de su hijo para sesiones de fotos y otros proyectos. “Tengo esta idea de que quiero seguir fotografiando su ropa, porque pienso que le encantaría. Tiene a esta horda de mujeres a las que le encantaría usar su ropa y ser fotografías. Eso es algo que voy a disfrutar hacer”, ha contado.

En esta dura etapa, en la que ha vivido una serie de altibajos con la muerte de su segundo hijo y la llegada de su primer nieto, al cual su primogénito llamó Harry en honor a su hermano, Stephanie ha intentado disfrutar con su familia de una escapada. “Solamente trato de estar presente. Para mí, con las vacaciones, y estoy segura de que mucha gente se va a identificar, ahora es difícil porque siempre estoy pensando en lo que hace falta”, admitió.

“Pero soy muy afortunada. Tenemos muchos nietos. Y no hay nada que me haya ayudado más a superar todo que mis nietos”, ha dicho Stephanie, quien además del bebé de su hijo Dylan, cuenta también con los nietos mayores de su marido, “Mucha gente dice, ‘Bueno, no son tus nietos. Son los nietos de Peter’. Pero no se sienten así ni ellos, ni yo. Nada me hace sentir más cómoda que esos niños llamándome abuela Stephanie”.

La triste partida de Harry

Fue en enero del 2021, cuando Stephanie y su esposo Peter dieron a conocer que su hijo había fallecido a los 24 años por una sobredosis accidental de medicamentos prescritos, solamente unos días antes de que comenzara un proceso de rehabilitación. “Siempre nos va a doler el que su vida terminara tan corta por esta devastadora enfermedad”, se leía en el comunicado, “Harry logró mucho en sus 24 años, pero nunca vamos a tener la oportunidad de ver qué tanto más pudo haber hecho. Harry era creativo, amoroso y un alma poderosa que trajo luz a los corazones de muchas personas. En verdad era una persona hermosa por dentro y por fuera”.

