Emocionada, Lupita Jones celebra el cumpleaños 25 de su hijo Simón

Aunque Lupita Jones suele ser una persona enfocada en su trabajo como mentora de las nuevas generaciones de reinas de belleza, lo cierto es que también es una madre sumamente entregada a su familia, por lo que en ocasiones suele abrirse en sus redes sociales para mostrar esa otra faceta que tanto la orgullece, especialmente cuando se trata de momentos especiales. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando de lo más emocionada dedicó unas palabras a su hijo Simón, quien se encuentra de celebración este domingo 29 de enero por su cumpleaños número 25. Y como era de esperarse, la exMiss Universo no ha querido pasar por alto esta fecha, por lo que a través de sus redes sociales felicitó a su retoño.

A través de su perfil de Instagram, Lupita compartió una serie de fotografías del festejo que organizó para el guapo cumpleañero, en donde la pudimos ver posando de lo más feliz al lado de Simón. Al pie de la publicación, la directora nacional del certamen Mexicana Universal se mostró sumamente conmovida al expresar el gran amor que tiene por su hijo y al recordar el día en el que se convirtió en madre. “Feliz cumpleaños a mi bebé, Simón. Dios te bendiga siempre. Celebrando 25 años del día más feliz de mi vida”, expresó la también modelo entre emojis de corazón y de celebración, deseando así lo mejor para su único hijo.

Apenas en diciembre pasado, Simón llenaba de orgullo a su mamá al graduarse de la carrera de Licenciado en Creación y Administración de Empresas en el Tec de Monterrey, una ocasión en la que Lupita se mostró sumamente satisfecha de su trabajo como mamá y por supuesto del esfuerzo de su hijo. “Felicidades a mi bebé @Simonpadelmx por este día donde celebramos el fin de una etapa donde pudimos acompañarte y brindarte las mejores oportunidades de educación y preparación a nuestro alcance. Dios te bendiga y te guíe para ser un hombre de bien, con valores, principios, ética y eso te conduzca al éxito”, dijo en aquel entonces Jones al compartir algunas fotografías de la celebración de su hijo en redes sociales.

Simón, la prioridad de Lupita

Hace un par de años, la exMiss Universo abrió su corazón durante una entrañable entrevista que le concedió a Luz María Cetina para el matutino Sale el Sol, en donde habló de lo importante que es para ella Simón: “Mi hijo, definitivamente (es el amor de su vida), adoro a mi hijo, es el ser más importante en mi vida, el motor de todas mis cosas, siempre se lo he dicho y en momentos como los que estamos pasando ahorita, la única opinión que me importa es la suya, es lo único que me importa, lo que piensa de su mamá, cómo ve a su mamá, porque es el único que me conoce, porque es quien vive conmigo y ha tenido que aguantar y dejar pasar esta violencia de la que su mamá ha sido objeto tantos años, a nivel público he recibido muchas críticas y ataques”, puntualizó.

En aquella ocasión, Lupita hizo referencia a los señalamientos que emitieron algunas ex concursantes de belleza en su contra. Fue justo en el momento en el que más fue atacada, que Simón más la apoyó: “Como hijo te duele lo que le hacen a tus papás y para él ha sido difícil vivir este tipo de situaciones”, puntualizó. Por otra parte, el año pasado, Lupita le contó a Mara Patricia Castañeda que está disfrutando al máximo ver a su hijo madurar: “Ya es un hombre. Siempre me ha reconocido mucho, porque quién más que él ha vivido de cerca el trabajo de su mamá, nadie más. Llegué a sacrificar mucho tiempo con él, cuando era niño, por andar con esto de los concursos y he sentido mucho su respaldo, ahorita ya como hombre”, comentó Jones refiriéndose al gran amor de su vida.

