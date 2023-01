Jimena Pérez habla de cómo vivió el diagnóstico de su hijo: 'Sientes que se te cae el mundo encima'

Hace casi cuatro años que Jimena Pérez y su familia se establecieron en Madrid, España para procurar el bienestar de su hijo Iñaki, de 11 años. No fue una decisión sencilla ni mucho menos tomada a la ligera, pues La Choco y su esposo, Rafa Sarmiento, analizaron detenidamente sus opciones y visitaron a varios especialistas antes de llegar a la conclusión de que la capital española era la mejor opción para que su hijo menor recibiera las terapias adecuadas para tratar el trastorno del neurodesarrollo que le fue diagnosticado tiempo atrás. Al mismo tiempo que se adaptaba a su nuevo hogar, la conductora también afrontó una serie de cambios en su vida ante la condición de su hijo menor, un proceso de aprendizaje del que habló en una sincera charla a la distancia vía Zoom con la empresaria e influencer Sandra de la Vega para su podcast La Capitana.

La Choco mencionó que, una vez que le informaron del diagnóstico de Iñaki, pasó por una sensación de soledad y un mar de preguntas atravesaron su mente: “No están solos porque muchos pasan por muchos procesos, que yo entiendo perfectamente porque yo ya pase por esos, del principio sobre todo, que no sabes ni qué onda, sientes que se te cae el mundo encima, ¿qué es esto? ¿Se le va a quitar, no se le va a quitar? ¿Qué va a poder hacer él cuando sea adulto? ¿Podrá ser independiente o no? Te sientes solo, o sea, sientes que sólo a ti en el mundo y en la vida te ha pasado, y no”.

La colaboradora de Ventaneando enfatizó en la importancia de establecer conexiones o formar una comunidad con personas o familias que están viviendo una situación similar: “Se trata de hacer tribu, de conocer a más gente que ha pasado por lo mismo que tú”. Bajo la estela de su experiencia, habló de lo esencial que es compartir conocimientos, consejos e, incluso, palabras de aliento con otros padres con el objetivo de construir una red de apoyo: “Creo que eso es muy importante, hacer tribu, que la gente sepa que no está sola, que esto no es una tragedia. Al final cada papá lo asimila de manera distinta”.

Trasladándose un poco al pasado, La Choco reflexionó sobre el desafío que significó para Rafa Sarmiento hacerse a la idea del nuevo camino que estaban recorriendo como padres: “Sí le costó mucho, porque bueno todos tenemos personalidades diferentes, Rafa lloraba mucho”.

Por otro lado, la conductora contó a la esposa de Andrés Guardado cómo suelen ser para Iñaki sus tardes después del colegio y expresó su admiración por la disciplina que ha demostrado tener: “Tuvo el día súper pesado en la escuela y todavía llega a la casa y tiene que tomar dos horas de terapia, es un campeón, porque yo llego fumigada de que no quiero que nadie me hable y él todavía tiene que trabajar dos horas y lo hace perfecto, o sea, mis respetos la verdad (...) Forma parte de él, no lo sufre, lo disfruta y yo digo: ‘¡whoa!’”.

La Choco, quien obtuvo la nacionalidad española la primera quincena de enero, dijo estar agradecida por el lugar en el que se encuentra: “Yo valoraba y decía: ‘gracias, Dios’ porque al final del día, claro, Iñaki corre, brinca, juega, o sea, tiene su manera de disfrutar sus cosas, uno aprende a disfrutarlas y a ver la vida distinto con él, y te juro que agradezco, que no tenga que pasar por este tipo de dolores o de sufrimientos o de intervenciones en los hospitales, yo digo: ‘bueno, al final es un angelito que nos viene a dar mucho más amor”.

