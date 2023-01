Salma Hayek: 'No piensen que porque uno se vuelve más grande se te quita lo sexy' La actriz asistió a la premiere de Magic Mike’s Last Dance con un atrevido look de red

Salma Hayek no para de sumar proyectos a su prolífica carrera. Luego de prestar su voz a uno de los personajes principales de El gato con botas: el último deseo, la actriz se embarca en un nuevo reto al encarnar a Maxandra Mendoza en Magic Mike’s Last Dance, la última entrega de la trilogía protagonizada por el actor Channing Tatum. La premiere mundial de la película no pudo haber sido en otra ciudad que Miami en donde la mexicana se dio cita enfundada en un vestido negro de red con aplicaciones florales, de la firma Oscar de la Renta, que dejaba a la vista su lencería. Además de demostrar su conocimiento en materia de estilismo y alfombras rojas, la mexicana exploró su lado más sensual con un look que abrazaba a la perfección su espectacular figura y aprovechó para mandar un mensaje a todos aquellos que han llegado a considerar el paso del tiempo como un obstáculo: “Les tengo que decir que no piensen que porque uno se vuelve más grande se le quita lo sexy”.

Siempre atenta y amable con la prensa, la nacida en Veracruz habló ante las cámaras de El Gordo y La Flaca de su look y dejó claro que la edad no se opone a lo sensual, una habilidad que la actriz considera un rasgo que aporta tenacidad e ímpetu: “La sensualidad es una parte del ser humano que no tiene porque (desaparecer), se puede transformar de muchas maneras, puede madurar como todo lo demás, pero es una energía que tenemos y no tenemos por qué perderla. Es una energía que además es vital”.

La actriz, de 56 años, respondió con una sonrisa en los labios a los elogios del reportero del programa y, fiel a su gran sentido del humor, confesó que tenía planeado un cambio de outfit. “Sí puede ser, pero ahorita me voy a cambiar el vestido y me voy a poner a comer porque hoy sí he pasado hambre”, comentó al periodista Oscar Petit. Salma estuvo acompañada por su co-estrella Channing Tatum y el director del largometraje Steven Soderbergh.

A diferencia de la mexicana, Channing optó por un atuendo sobrio completamente negro conformado por un saco y un pantalón sastre que combinó con una playera del mismo color. El actor, que en la historia interpreta de nuevo a Mike Lance, mencionó cómo fue grabar sus intrépidas escenas a lado de Salma: “Uno nunca está preparado para algo así, sólo te concentras y te atreves a lo más que puedes porque sabes que será una aventura”.

Otra celebridad que se hizo presente en el estreno fue Elvis Crespo, cuyo tema Suavemente forma parte del soundtrack oficial de la cinta. El artista puertorriqueño se mostró entusiasmado por el alcance que ha tenido su éxito que no deja de sonar en las fiestas o centros nocturnos: “Uno se mete al estudio y dice: ‘bueno, vamos a hacer esta canción, vamos a trabajar’. La canción se me fue de las manos y me siento agradecido con Dios por eso, que me permitió escribir una canción como esta”.

Cómo fue filmar ‘Magic Mike’s Last Dance’ para Salma Hayek

La actriz, que en la película interpreta el interés amoroso de Channing, habló de la exhaustiva preparación que siguió para su papel, en especial respecto a la escena de baile que tuvo junto al actor. “Es muy desafiante físicamente”, comentó en una entrevista para el medio ET, “Dios mío, sólo espera a ver. Es simplemente complicado”. Asimismo, describió a su personaje como “una mujer fuerte” y bromeó sobre cómo eran sus largas jornadas en el set de filmación: “¿Sabes cuál era mi día yendo a la oficina? Simplemente me sentaba y miraba a 12 hombres bailando semidesnudos y haciendo piruetas. Y tenía que mandarlos”.

