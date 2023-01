Kaia Gerber se une al debate de los nepo babies: 'No voy a negar el privilegio que tengo'

La discusión en torno a los nepo babies ha puesto bajo la lupa los linajes de varias docenas de celebridades, descubriendo una ventana hacia los hilos que se mueven detrás de Hollywood. El término tuvo su origen en la comunidad de internet luego de que varios internautas arrojaran luz sobre el árbol genealógico de los famosos y tomó un mayor impulso a partir de la contundente reacción de la modelo Vittoria Ceretti a las declaraciones que hizo Lily-Rose Depp, hija de Vanessa Paradis y Johnny Depp, sobre cómo se abrió paso en la industria. Pero la controversia detonó tras la publicación de un artículo de New York Magazine en el que pone en tela de juicio si los hijos de las estrellas están en el lugar que ocupan por mérito propio o si sus apellidos les han despejado el camino y les han facilitado conseguir las oportunidades. Cuando se creía que el debate había pasado a la historia, Kaia Gerber vuelve a poner en la mira la relación entre el nepotismo y la fama.

La top model, hija de Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, presentó su postura ante este fenómeno recién descubierto que está lejos de ser algo nuevo. Señaló que es consciente del sitio del que proviene y lo que significa tener de su lado el conocimiento de una de las modelos más famosas del mundo: “No voy a negar el privilegio que tengo. Incluso, si es sólo el hecho de que tengo una gran fuente de información y alguien que me da consejos, sólo por eso me siento afortunada”, comentó en una entrevista para Elle US.

Kaia, que hizo su debut en las pasarelas a los 16 años, comentó que es un tema del que ella y Cindy suelen hablar y añadió que estar en contacto con el mundo artístico que rodea a su mamá desde su infancia le ha permitido construir redes profesionales con talentosas personas: “Mi mamá siempre bromea diciendo: ‘Si pudiera llamar y conseguir una campaña, sería para mí y no para ti’. Pero también he conocido a gente increíble y ahora trabajo con ellos”.

Si bien, Kaia admite que su mamá ha sido una guía y le ha dado sugerencias esenciales para poder manejarse de la mejor manera posible en el modelaje, en el caso de su carrera actoral la situación es completamente distinta: “Con la actuación, es muy diferente. Ningún artista va a sacrificar su visión por el hijo de alguien. No es así como se hace el arte, y lo que me interesa es el arte. Además, nadie quiere trabajar con alguien molesto, con quien no es fácil trabajar y que no es amable”.

Finalmente, la modelo, de 21 años, aseguró que el nepotismo en la industria es una realidad aunque no de la forma desmedida en la que se piensa: “Sí, el nepotismo prevalece, pero creo que si realmente fuera lo que la gente cree que es, lo veríamos aún más”. Una cosa que sí ha dejado claro la hija de Cindy Crawford es que no está dispuesta a sacrificar su vida personal ni su salud mental por su trabajo: “Cuando te ves obligada a sentarte contigo misma, de repente te das cuenta de todas las cosas con las que no has lidiado. No tenía comunicación conmigo misma y a veces me sentía fuera de mi cuerpo. Una vez que desarrollé eso, pensé: ‘Esto no es algo a lo que quiera renunciar’”.

Kaia Gerber también es una estrella de la pantalla

Además de su participación en American Horror Stories, hace un par de años formó parte del elenco de Bottoms, una comedia dirigida por Emma Seligman. Ahora, la modelo tiene en puerta el estreno de la serie Mrs. American Pie, una serie de Applet TV en la que comparte créditos con Laura Dern, Kristen Wiig y Carol Burnett. “No tengo idea de lo que estoy haciendo allí. Es ridículo. Carol Burnett me hizo entender la comedia de una manera muy diferente. Nunca hubiera soñado que llegaría a trabajar con ella. Todavía no puedo creer que sucedió”, dijo emocionada por el papel que tiene en el proyecto.

