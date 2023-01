Amanda Miguel y Ana Victoria recuerdan a Diego Verdaguer a un año de su partida

Para Amanda Miguel y su hija Ana Victoria, el recuerdo de Diego Verdaguer sigue vivo a través de sus memorias y sus canciones, pues ambas han procurado continuar con su legado llevando cada uno de sus éxitos al escenario y dejándose cobijar por el amor de sus seres queridos y por supuesto, el público del intérprete, haciendo esta etapa de duelo más llevadera. Algo que se ha visto reflejado durante el primer aniversario luctuoso de Diego, cuando ambas cantantes tomaron sus redes sociales para recordar al artista, mostrándose sumamente conmovidas ante esta fecha tan marcada en sus calendarios, pero agradecidas por haber tenido la oportunidad de compartir parte de sus vidas con Verdaguer.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Amanda compartió una serie de fotografías en las que se dejó ver al lado de Ana Victoria, pasando este día tan sensible juntas, fortaleciéndose una a la otra a través del cariño y complicidad que existe entre madre e hija. Al pie de la publicación, la intérprete escribió un emotivo mensaje en el que expresó su sentir en esta fecha tan significativa. “¡Qué difícil cumplir un año sin ti, Diego! Vives en nuestra respiración, en cada paso, en cada pensamiento, en cada acción… Eres y siempre serás nuestro motor. Hoy, aquí, unidas por el amor más grande”, compartió la icónica cantante.

Por su lado, Ana Victoria compartió un video en el que se puede ver a Diego sobre el escenario, pidiéndole a su público enviarle un saludo a su hija, quien entonces estaba por darle la bienvenida a su hijo Lucca, mostrándose sumamente conmovida al recordar que esta fue una de las últimas veces en las que el cantante se presentó ante sus fans. “De esos momentos que cuando los tienes no los valoras tanto como deberías… Si yo supiera que éste sería el último video en el que le pedirías a tu amado público que me mandara un saludo porque @luccamiguelvillalobosboccadoro estaba por nacer, no podría haber pasado a través del gigantesco contraste de emociones que me tocó vivir; ¡perderte y recibir a Lucca! ¡Estás siempre con nosotros!”, compartió la cantante.

VER GALERÍA

La despedida de Amanda Miguel para su amado Diego

Diego Verdaguer falleció el 27 de enero de 2022, y fue hasta la madrugada siguiente que su familia confirmó el triste desenlace. Pasaron unos días antes de que su viuda rompiera el silencio y cuando finalmente lo hizo, compartió un sentido mensaje en el que expresó su profundo amor y agradecimiento hacia quien fue su compañero de vida. "Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida", escribió entonces la cantante, quien no escatimó en adjetivos para destacar las grandes cualidades de su marido. "Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste todo, fuiste un amado amigo", continuó en su publicación.

La cantante también expresó su admiración hacia Diego, con quien muchas veces compartió el escenario. "Un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección", agregó. "Hoy no sé cómo vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días. Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida entrega y amor. Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías… Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre", finalizó.

VER GALERÍA