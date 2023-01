Se acabaron los rumores, Irina Baeva y Gabriel Soto reaparecen juntos y enamorados en la playa

En los últimos meses, los rumores de una supuesta ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto tomaron fuerza debido a que la pareja dejó de hacer apariciones públicas, además de que dejaron de compartir en Instagram las románticas fotos para las que solían posar al inicio de su relación. Aunque en varias ocasiones desmintieron dicha información, los medios continuaban cuestionándolos sobre un posible distanciamiento; sin embargo, esta tarde, la actriz terminó con las especulaciones al publicar una imagen junto a su prometido en la playa. Si bien, desde el pasado fin de semana pasado, ambos evidenciaron que se encontraban juntos en la Riviera Maya, fue este entrañable posado el que terminó de confirmar que su relación va viento en popa.

Con la puesta de sol de la playa El Cielo, en Cozumel, como telón de fondo, Irina y Gabriel aparecen en esta instantánea que en menos de 3 horas ya alcanzó más de 101 mil likes de parte de los seguidores de ella, ya que el actor, hasta el momento, no ha compartido la imagen. Siguiendo la premisa de que una imagen dice más que mil palabras, la actriz se limitó a acompañar esta instantánea de un emoji de corazón, además de etiquetar a su prometido con quien tenía planeado llegar al altar en mayo del año pasado; sin embargo, debido al conflicto bélico por el que está atravesando el país natal de Irina decidieron posponer el matrimonio de manera indefinida.

Gracias a las historias que ha estado compartiendo Irina, en las que ha hecho evidente que ya está de regreso en la Ciudad de México, está claro que esta imagen no fue captada hoy, sino hace unos días durante sus vacaciones en la playa; sin embargo, eligió este viernes para recordar este entrañable momento al lado del galán de telenovela. Hace unos días, Irina ya había publicado una instantánea en la que veíamos dos copas de vino, brindando, con la playa como fondo, aunque no había etiquetado a su novio, era evidente que quienes sostenían las bebidas eran ella y él quien aprovecharon para disfrutar de su amor en este paraíso terrenal.

Cabe resaltar que, en repetidas ocasiones, la pareja le había comentado a la prensa que el motivo de su distanciamiento era únicamente por cuestiones de trabajo, ya que, mientras Irina viajó a Qatar, para realizar las cápsulas que transmitieron durante el Mundial, Gabriel llevaba meses en la telenovela Mi camino es amarte, que protagonizó al lado de Susana González. Esta reaparición juntos, coincide con el fin de las grabaciones de esta historia, producida por Nicandro Díaz. Todo parece indicar que, ahora que ya no tiene ese compromiso laboral, Soto pude compartir más tiempo con su novia quien se mostró muy feliz durante los días que estuvo de vacaciones en la playa con él.

La razón detrás del distanciamiento

En varias ocasiones, Gabriel le explicó a la prensa que la razón por la que Irina y él se habían tenido que distanciar era su trabajo. En noviembre pasado, luego de que regresó la actriz de Qatar, Soto le preparó una sorpresa en su departamento con motivo de su cumpleaños número 30 que, debido a que ella estaba de viaje, no pudieron celebrar juntos: “Yo grabo de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 11 de la noche, todos los días. Mucha gente no sabe, pero la carga de trabajo es mucha, no sabe el sacrificio tan grande que se tiene que hacer para hacer una telenovela y con un protagónico no tienes días libres, yo voy de memoria, así que estoy estudiando todo el día, voy al gimnasio, entonces, ¿a qué hora?”, le explicó Gabriel a la prensa cuando le preguntaron por qué no se habían dejado ver juntos.