Paola Rojas confiesa lo duro que fue dejar su noticiario: 'Mucha de mi seguridad la deposité ahí'

Trazar nuevos rumbos lejos de la rutina en la que se ocupó cada mañana por varios años, no es un asunto sencillo para Paola Rojas. El 6 de enero concluyó su noticiario en Televisa, Al Aire con Paola, y desde ese entonces ha vivido en un constante mar de emociones. Mientras reflexiona sobre los beneficios que trae consigo este cambio, la periodista también admite lo complicado que es para ella saberse fuera de ese espacio, en el que no solo conformó una familia de trabajo y una cercana conexión con los televidentes, pues además encontró en el mismo una especie de refugio en el que depositó mucha de su autoestima, según dijo. Por supuesto, asume con madurez esta importante transición, dispuesta a conquistar cada uno de sus sueños mientras disfruta pasar el mayor tiempo con su familia.

Abierta como suele ser durante las transmisiones del programa en el que participa, Netas Divinas, Paola habló de lo complicado que le resulta concebirse fuera de su actividad frente a las cámaras como conductora de Al Aire con Paola, explicando el principal motivo detrás de esa situación. “Uno de los aspectos que me hizo tan difícil el poder soltar y dejar el programa de la mañana fue que me di cuenta de que mucha de mi seguridad la deposité ahí. Era parte como de mi contención, de mi rutina…”, confesó en un momento de la emisión, en la que junto a sus compañeras de programa, apoyadas de una especialista, tocaron el tema de cómo influyen las redes sociales en el comportamiento de las personas.

Paola no tuvo filtros al explicar de qué manera comandar su noticiario de las mañanas le permitió tener un soporte emocional que se volvió imprescindible, incluso cuando tuvo que hacer frente a uno de los momentos más duros de su vida. Sin referirse de manera directa a un acontecimiento en específico, señaló que estar a cuadro la hizo sentir motivada, razón por la que, en medio de esa tempestad, no detuvo su marcha. “No me voy a juzgar por eso, ni me voy a llenar de culpa por eso. Un poco me entiendo y me apapacho y me comprendo. Ese programa me dio contención en una etapa muy difícil de mi vida, fue lo que me dio el caminito para (decir): ‘Síguele, síguele’…”, confesó en otro momento de la charla.

Con el paso de los días, entregada a su nueva circunstancia profesional, Paola parece haber reafirmado lo mucho que influyó emocionalmente en ella la rutina en la que se embarcó por poco más de seis años, algo que no ha sido sencillo de procesar. “No me había dado cuenta de que se convirtió como en un exoesqueleto, no caparazón, porque suena como muy denso y muy pesado, y no pesaba, pero sí como esta protección y esta armadura, y entonces soltarlo la verdad que ha sido mucho más complicado de lo que pensé…”, dijo sincera, para luego expresarse sobre la razón que ella considera podría ser el origen de ese sentimiento. “Asumo que es, sin tenerlo claro, porque deposité ahí en esa rutina y en esa estructura, y en esa exposición tan masiva, mucha de mi autoestima…”.

¿Qué sigue para Paola?

Frente a esta nueva etapa, Paola Rojas mantiene viva la ilusión por todo aquello que desea emprender. En primera instancia, disfruta de llevar a cabo su labor periodística de manera independiente a través de los medios digitales, pero también se encuentra abierta a explorar otras instancias con tal de seguir creciendo profesional y personalmente. “Todos los lunes de los últimos 17 años los empecé en un foro, ahora me topo con el reto de reinventarme, de hacer de mi agenda y mi vida algo diferente. Me emociona porque adaptarse es un acto de inteligencia. Me encanta caminar por las calles de México y hablar con tanta gente trabajadora y cariñosa. Este país no se explica sin el esfuerzo de quienes madrugan todos los días y ponen lo mejor de sí mismos para salir adelante”, dijo en un video publicado en sus redes sociales, durante un reportaje que llevó a cabo en el lago de Chapultepec, locación en la que platicó con algunos vendedores y personas que se dirigían a su trabajo.

