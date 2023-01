Daniel Arenas causa revuelo al protagonizar un beso de telenovela con Adamari López

Daniel Arenas llegó con toda la actitud a Hoy día, el matutino de Telemundo donde, en su tercer día de trabajo, causó revuelo en redes sociales después de protagonizar un romántico beso de telenovela junto a Adamari López, su nueva compañera de trabajo. Durante una sección del programa en la que estaban comentando el reto que, Aylín Mujica y Arturo Carmona, tuvieron que cumplir dentro de La Casa de los Famosos, al darse un beso, el actor colombiano quien tiene gran experiencia como galán de telenovelas, mostró cómo es que se hace para que la pasión traspase la pantalla. Para este ejercicio de actuación, Arenas eligió a su compañera Adamari López, quien en sus inicios también se desempeñó como actriz, para mostrarle al público cómo se hace.

Ante la mirada atónita de Andrea Meza, Penélope Menchaca y Verónica Bastos quienes también formaban parte de la mesa de debate, Daniel Arenas les quiso explicar a sus compañeras cómo es que se consigue que, en la pantalla, se transmita la química entre actores, fue cuando la periodista de Espectáculos, Verónica Bastos comentó: “No estoy entendiendo”, que Daniel decidió que sería mejor dar una demostración en vivo, por lo que se acercó a Adamari que también entiende el lenguaje de los actores y comentó: “Es con todo menos con lengua”, para después proceder a darle un beso a la puertorriqueña quien también demostró que es una excelente actriz.

Aunque se trata de un ejercicio actoral, este gesto provocó revuelo en el foro donde Andrea, Penélope y Verónica gritaron de la emoción, sobre todo porque sus compañeros lograron ejemplificar a la perfección un romántico momento en pantalla. Mientras su beso de telenovela se viralizaba en redes sociales, Adamari y Daniel dejaron claro que este gesto fue únicamente para explicar cómo es que se realizan este tipo de escenas. Recordemos que el colombiano sostiene un lindo romance, desde inicios del 2021 con la exreina de belleza Daniela Álvarez de quien habló hace unos días con sus compañeras: “Yo le doy gracias a Dios por Daniela, le doy gracias a Dios por todo lo que he aprendido con ella, por todo lo que he vivido, estoy orgullosísimo de ella. Somos dos seres humanos que están caminando de la mano, porque así lo decidieron”, comentó.

Ahora que el colombiano tuvo que mudarse a Miami para cumplir con su labor de presentador de Hoy día, fue cuestionado durante su visita al programa La mesa caliente sobre si en esta nueva aventura profesional lo acompaña su novia Daniela: “Ahorita solo, es un proceso. Moverse, para mí está siendo complicado por muchas razones. Primero viví en México trece años, el año pasado en Colombia y ahorita venir para acá. Ya veremos que las cosas se vayan dando poco a poco, pero la idea es estar acompañado”, comentó el actor dejando ver que, muy pronto, la colombiana también se mudará a Florida para estar más cerca.

Su nueva faceta como conductor

Durante esta conversación, Daniel Arenas dejó claro que llega a Hoy día listo para mostrarse cómo nunca, para que el público lo pudiera conocer tal como es y no detrás de un personaje, como en las telenovelas: “Mantendré mi esencia, voy a ser yo mismo. No voy a pretender ser un personaje o seguir un lineamiento distinto a lo que soy yo. Creo que he sido toda mi vida una persona muy familiar, muy de Dios, una persona que valora lo que tiene, valora de dónde viene, que le da un lugar muy importante al trabajo y esto para mí es un trabajo que viene de Dios porque yo creo que él me puso aquí. Van a encontrar eso en mí, una persona cálida, cercana, humana, sensible, sin ninguna pretensión”, comentó sobre su debut como conductor.