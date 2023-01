Odalys Ramírez comparte con sus seguidores por qué tuvo que entrar a cirugía

Después de más de 12 años ininterrumpidos de estar al frente de la sección de espectáculos en el noticiero de las mañanas de Las Estrellas, Odalys Ramírez está haciendo cosas que, por falta de tiempo, no había podido atender. Aprovechando que su ciclo en Al Aire con Paola concluyó el pasado 6 de enero, la presentadora quiso solucionar un pendiente de salud. Después de algunos días ausente de redes sociales, Odalys reapareció en Instagram para contarle a sus seguidores por qué había estado alejada. De las primeras cosas que la presentadora quiso hacer fue velar por su salud y se sometió a una intervención que había pospuesto por mucho tiempo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de su feed en esta red social, Odalys compartió dos imágenes: “Tengo algo que contarles… Y no, no estoy embarazada”, escribió en la primera parte, debido a que posó sosteniendo su vientre, como cuando esperaba a sus hijos. Ya en un tono más serio, la conductora escribió: “Hace 2 semanas me operé de una hernia que me estaba molestando, con la cual llevaba más de 10 años. Con mis embarazos, el ejercicio y el paso del tiempo, la hernia creció. La cirugía fue un éxito. Aunque la recuperación ha llevado su tiempo”, puntualizó la prometida de Pato Borghetti quien adelantó que volverá muy pronto a la televisión: “Cada día me siento mejor y el próximo lunes estaré de regresó en ¡Cuéntamelo ya!”.

VER GALERÍA

Enfocada en su recuperación, Odalys ha estado reposando en casa y descansado después de tantos años de tener ocupadas sus mañanas. En ese sentido, hace unos días, la presentadora destacó lo bien que se sentía dejar que su rostro descansara de los productos de belleza ya que, desde su operación, hace dos semanas, tampoco ha asistido al foro de ¡Cuéntamelo ya!, programa al que regresará en cuanto tenga su alta médica: “Ha sido una delicia estar sin maquillaje estos días”, escribió junto a una imagen en la que la vemos presumir su belleza natural. Ahora que Odalys ha empezado a escribir un nuevo capítulo, está muy emocionada por lo que viene: “Por los nuevos comienzos”, escribió en otra publicación.

Como lo hizo Paola Rojas, su excompañera, el pasado 6 de enero, Odalys compartió un sentido mensaje de despedida con el que le dijo adiós a este espacio televisivo que fue su hogar durante más de una década: “Hoy terminó una etapa que llevaré por siempre en mi corazón. Gracias a Al aire con Paola Rojas por ser una familia para mí. Un espacio en el que pude desarrollarme y crecer, profesionalmente y como persona. Gracias a todos mis compañeros entrañables, que se quedan cerquita. Gracias a todo el público por apapacharme y permitirme llevarles la información de los espectáculos durante 12 años consecutivos. Nos seguimos viendo”, escribió la mamá de Gia y Rocco.

VER GALERÍA

Más de una década brillando en las mañanas

Hace un par de años, Odalys le abrió su corazón a Mara Patricia Castañeda en una sincera entrevista en la que recordó cómo fueron sus inicios en la televisión en el noticiero matutino: “Cada que el reloj sonaba a las 4:30 de la mañana yo decía: ‘¡Dios mío!’, pero ya que me paraba de la cama tú no sabes el entusiasmo con el que yo me iba a Primero Noticias, porque iba a ver a Toño, a Clark, porque de alguna tontería nos íbamos a reír”, narró la conductora. Después de 12 años en este horario, su vida cambió y ahora su principal prioridad son sus hijos: “Sacrifiqué un poco esta parte de sociabilizar y de salir, porque he sacrificado tantas cosas en mi vida que ver crecer a mis hijos es algo que no voy a sacrificar”, añadió en aquella ocasión.