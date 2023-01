Ricardo Salinas Pliego anuncia desde el hospital que se sometió a una operación

Convertido en uno de los empresarios mexicanos más activos en redes sociales, Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas, compartió con sus seguidores en Instagram y Twitter detalles de la cirugía a la que se sometió. Con una imagen desde el Hospital Ángeles del Pedregal, explicó que en diciembre pasado sufrió una lesión en el codo izquierdo, situación que requirió de una operación para sanar. Aunque aseguró que se tomará algunos días para recuperarse, no ha dejado de compartir contenido en sus redes donde su comunidad virtual lo conoce como Tío Richi. Apenas en junio pasado, Salinas Pliego anunció que se encontraba hospitalizado debido a que se sometió a otra intervención, aquella ocasión, para corregir un problema en el tabique que le impedía respirar correctamente.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Siempre sincero con su seguidores, el empresario compartió una imagen de cómo luce su codo tras la operación pues, para solucionar la lesión, tendrá que utilizar un aparato para inmovilizar la zona: “Eso es lo que pasa por jugar tanto golf, pero volveré como Salinator. ¡Volveré pronto!”, se lee en el mensaje que compartió en Instagram donde familiares, amigos y fans le desearon pronta recuperación. Más tarde, a través de Twitter, Ricardo Salinas Pliego compartió detalles de su intervención donde lo cuestionaron sobre cómo es que estaba publicando desde el hospital: “Para quienes preguntan, ¿cómo puedo escribir?, me operaron la izquierda, que es la que siempre da problemas y no sirve para nada, a ver si con esta cirugía ya mejora”, agregó.

VER GALERÍA

Salinas aprovechó para compartir que su esposa estaba acompañándolo y cuidando de él: “María Laura Medina de Salinas y yo los saludamos desde el Hospital Ángeles del Pedregal. Me operaron del codo izquierdo. Esto jóvenes, es lo que pasa por jugar tanto golf en diciembre… Y luego dicen que uno no sufre”, escribió sarcásticamente mostrando su gran sentido del humor. Consciente de que tendrá que parar totalmente sus actividades laborales, el empresario confió en que será cuestión de días para regresar: “Los doctores hicieron un gran trabajo, seguro este fin de semana ya estaré trabajando”. Aunque no compartió más detalles de en qué consistió la operación, parece que requirió una prótesis de titanio, razón que lo inspiró a hacer un meme en el que se comparaba con el famoso personaje de Arnold Schwarzenegger, en la cinta Terminator: “Estos doctores me están haciendo todo un Salinator”.

Su última visita al hospital

Fue en junio del año pasado cuando, después de mucho tiempo de sufrir una desviación en el tabique que le impedía respirar correctamente, decidió atenderse para corregir esta situación: “¿Qué creen? Aquí estoy internado en el Hospital Los Ángeles, me acaban de atender muy bien en la cirugía para arreglarme el tabique desviado, porque no podía respirar, es una cosa que tuve por muchos años, pero ya decidí atenderme y qué bueno, porque voy a estar muy bien. Les tengo una buena y una mala, la buena, para todos mis fans, es que estoy muy bien, la mala, para todos mis haters es que estoy muy bien y les voy a dar más lata que antes”, comentó el empresario quien, días después, retomó su actividad en redes sociales.

VER GALERÍA

En aquella ocasión, Ricardo compartió con sus seguidores la razón por la que, a pesar de tener la posibilidad de atender cualquier problema de salud en el extranjero, siempre que requiere algún servicio médico elige México: “Yo tengo la opción de irme a atender a cualquier parte del mundo, pero la verdad siempre mucho más a gusto aquí”. A inicios de este 2023, Ricardo Salinas Pliego le concedió una entrevista a Pati Chapoy, para su canal de Youtube, donde compartió cómo cuida de su salud: “Tenemos un sistema de chequeo médico regular, que me hago cada año, eso es preventivo. También tengo un régimen de vitaminas bastante sofisticado, además tengo costumbres buenas, no bebo demasiado, fumo puro, no lo aspiro, no me desvelo tanto, tengo un orden en la vida y finalmente, un poco de ejercicio, que siempre debería ser más”, reveló el empresario.