‘Yo ya estoy casado’, Matías Novoa sobre el anhelo de unir su vida a la de Michelle Renaud

Con plena ilusión, Matías Novoa disfruta de este momento en el que la estabilidad gobierna su vida. Motivado, prepara todo para el gran final del proyecto televisivo en el que participa, la telenovela Cabo, mientras traza los planes para esta próxima etapa en la que asegura podrá conectar nuevamente consigo mismo. Pero en su corazón también prevalece la felicidad, gracias a su romance con Michelle Renaud, con quien recientemente celebró seis meses de noviazgo. Seguro de lo que desea, no descarta contraer matrimonio con la guapa actriz, pues aunque considera que ya se asume como hombre casado, le gustaría hacer realidad ese sueño teniendo como testigos a sus seres queridos, algo tan anhelado por ambos.

Matías habló de cómo se encuentra en estos instantes, en los que reflexiona sobre el camino que seguirá tras finalizar la telenovela, una historia en la que dio vida al personaje de Alejandro, quien por cierto en la ficción contrajo matrimonio. A propósito de esto, el galán chileno fue cuestionado sobre si en la vida real le gustaría llevar a cabo su boda con Michelle, algo que respondió con toda sinceridad. “Por supuesto, no estoy cerrado. Yo ya estoy casado pero si tenemos que celebrarlo con nuestra gente más querida, en algún momento será…”, dijo sonriente a las cámaras de Televisa Espectáculos. De esta manera, el intérprete deja claro el gran cariño que lo une a Renaud, un romance que fue destapado el otoño de 2022 a través de las páginas de ¡HOLA!

En días pasados, Michelle y Matías festejaron por todo lo alto seis meses de amor, un tiempo en el que la pareja ha logrado conocerse cada día más, felices de tener mucho en común, no solo en lo que refiere a su profesión, pues en lo personal ambos tienen deseos de formar una familia. La intérprete se sintió tan conmovida que dedicó un mensaje a su galán, con quien recientemente viajó a Chile. “6 meses pololeando. Me siento muy contenta de compartir con mi amor @matlechat que me llena la vida de color, de risas, amor y buenas aventuras. Te amo pololo. Deseo tengamos la madurez y amor de crecer estar relación día a día hasta envejecer juntos. PD. Me encantan tus canas”, finalizó la actriz, que de inmediato recibió la respuesta de su novio: “Mi polola, eternos tú y yo”.

Los planes Matías tras finalizar Cabo

La oportunidad de trabajar en Cabo dejó una grata experiencia de crecimiento personal y profesional a Matías Novoa, quien logró encariñarse con el personaje de Alejandro, mismo que conquistó el gusto del público. De cara a cerrar este importante ciclo, el actor se sinceró sobre cómo ocupará su tiempo próximamente, una etapa en la que además tendrá la dicha de disfrutar de la compañía de los suyos. “Vamos a ver si me tomo estas vacaciones. Sí voy a estar yo creo que un par de semanas en paz, conectando conmigo de nuevo…”, explicó a Televisa Espectáculos. “Viene esa parte que es conectar contigo, ¿quién soy? Soy Matías. Vamos a conectar con la familia, estar en casa también…”.

Del mismo modo, reveló cómo se siente tras haber participado en una de las producciones más importantes de Televisa, la cual le permitió vivir la experiencia de trabajar en una de las locaciones más privilegiadas. “Ha sido una experiencia bastante movida en todos los aspectos. Muy lindo personaje, muy noble, con mucho carácter. Tiene un contraste bien padre por lo mismo, porque es de un corazón muy grande pero también tenía mucho carácter y enfrentaba a quien sea por hacer lo correcto. Me deja paisajes maravillosos, como cuando fuimos a Los Cabos a Baja California, estuvimos aprovechando, disfrutando de esos hermosos paisajes y siempre grabar en locación es diferente, la energía…”, explicó.

