Ana de la Reguera, Ludwika Paleta y Lidia Ávila se despiden de un entrañable amigo

Con el objetivo de enaltecer el legado que dejó, tanto en el terreno profesional como en el personal, ayer por la tarde varias celebridades se unieron al luto por el sensible fallecimiento del destacado maquillista Jonathan Lule. A través de Instagram algunas de las amistades que hizo en el medio del espectáculo, se volcaron en redes para honrar su memoria recordando momentos entrañables a su lado. Ludwika Paleta, Alessandra Rosaldo, Lidia Ávila, Ximena Navarrete, Ana de la Reguera, Vanessa Huppenkothen, Marimar Vega, Adriana Louvier y las JNS, fueron algunas de las famosas que despidieron a Lule, como le decían de cariño. Con imágenes de viajes, giras y detalles detrás de cámaras, las amigas del makeup artist recordaron su simpática personalidad y su talento inigualable.

De las primeras en lamentar la partida del maquillista fue Alessandra Rosaldo quien, con una foto junto a él, presumiendo uno de sus looks para el 90 's Pop Tour, escribió: “Vuela alto mi querido Lule. Llena el cielo de carcajadas y diversión como hacías aquí. Qué bello fue conocerte, aunque fuera brevemente. Descansa en paz. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos”. Por su parte, Ludwika Paleta compartió en su feed de Instagram todo un álbum con las fotos más entrañables a su lado, la actriz acompañó estas instantáneas de un emotivo mensaje en el que dejó ver la gran relación que sostenían: “Mi amora, me duele el corazón de saber que no te voy a volver a ver. Afortunada soy de tener tantos recuerdos contigo. Risas y más risas. Portadas, infinitos photoshoots y desveladas, pláticas sobre nuestros planes a futuro. Te voy a extrañar muchísimo y siempre estás en mis pensamientos como el mejor”.

A sólo tres meses de haber despedido a su hermano, Mónico, Lidia Ávila se enfrenta nuevamente a un duelo, esta vez, por la partida de su amigo, así lo expresó en su perfil donde compartió una foto junto a Lule, en la que también vemos al esposo de la cantante: “Y cuando el corazón poco a poco empezaba a sanar, de nueva cuenta esos pedazos vuelven a romperse, mi Lule querido, sin duda, ya estás descansando. Te vamos a extrañar muchísimo, el doc, mis hijos y yo… qué increíble coincidir con alguien como tú, nos volveremos a ver. Ahora a maquillar y a hacerle las cejas a todas en el cielo. Vuela alto amigo”, escribió la OV7. Por otra parte, Ximena Navarrete, también utilizó su Instagram para recordar el gran talento de Lule: “Un gran maquillista mexicano, con quien trabajé varias veces, súper talentoso abrazos hasta el cielo” .

Con imágenes del inicio de su carrera, Marimar Vega también despidió al maquillista a quien conoció en su ingreso al mundo del espectáculo: “Mi Marimana Lule. Cuántos años… Te vamos a extrañar mucho. Vuela alto”, escribió la actriz. Adriana Louvier reveló que, fue hace 17 años, cuando ella y el maquillista comenzaron su amistad: “Mi amigo de tantos años, con el que pasé tantas horas de trabajo, de risas, de pláticas, que estuvo en los momentos más importantes de mi vida, se fue hoy a otro plano. Te recordaré siempre como el apasionado que eras, tú talento y lealtad”, escribió la actriz. Vanessa Huppenkothen también lamentó su muerte: “Que me maquilles en friega, dejar mi bici en tu estudio, platicar y platicar, que me regañes y me ubiques en la vida, que me platiques del amor y desamor, tus consejos. Hasta siempre. Te quiero".

Su gran amistad con Ana de la Reguera

Sin duda alguna, una de las celebridades que se mostró más afectada por la partida de Jonathan Lule fue Ana de la Reguera con quien, tantos años de trabajo se transformaron en una entrañable amistad, de hecho, el pasado 12 de enero, la actriz le dedicó un mensaje tras darse a conocer que presentaba problemas de salud: “Casi 20 años de conocernos. Pero fue en NY, tu ciudad favorita, donde trabajar juntas nos unió para siempre. Dormir en la misma cama apretada por meses. Que hicieras delicioso de desayunar. Irnos a caminar al río. Comer pasta, pastel de zanahoria, tu favorito, pasear, compartir baño, secretos, inseguridades, éxitos y fracasos”. Tras confirmarse la triste noticia de su partida, Ana recurrió nuevamente a este medio para despedirlo: “Te extrañaré profundamente. No hay palabras que se acerquen a este dolor. Gracias por permitirme ser parte de tu mundo. Te amo”. En julio pasado, Lule compartió con sus seguidores su emoción por el estreno de la segunda temporada de Ana La Serie donde colaboró como diseñador de imagen de los personajes de esta historia: “Gracias Ana de la Reguera por confiar en mi trabajo (…) Aprendí muchísimo y pude explorar mi creatividad y eso me pone muy feliz”, escribió en aquella ocasión el maquillista.