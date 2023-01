Salma Hayek, espectacular con su revelador look del brazo de Channing Tatum La actriz dio una de sus acostumbradas lecciones de estilo con un vestido de red combinado con lencería

No hay ocasión en la que Salma Hayek desaproveche los reflectores. Fiel a cumplir con las reglas de su propio sello estilístico, hace de cada una de sus apariciones en las alfombras rojas acontecimientos que dan pie a las conversaciones más apasionadas sobre sus looks. Esta vez, la guapa actriz de 56 años conquistó nuevamente la lente de los fotógrafos, ahora durante su asistencia en la ciudad de Miami a la presentación mundial de la película en la que participa, Magic Mike’s Last Dance, una cita para la que eligió, de manera atinada, presumir su silueta curvilínea de una forma muy llamativa y atrevida. El momento cobró un giro especial con la asistencia del protagonista de este filme, Channing Tatum, quien posó con un atuendo impecable junto a la mexicana, dando muestra de la buena química que existe entre los dos.

Con paso firme, Salma tomó por sorpresa a quienes se dieron cita a la presentación. La estrella de Hollywood caminó portando un sensual vestido negro de red, el cual complementó con lencería del mismo color. El revelador diseño va más allá de las convenciones y posee un toque que lo vuelve único, pues además incluye una serie de aplicaciones florales que logran potenciar la esencia estilística de esta prenda, la cual le mereció ovaciones a la actriz. Esta, es sin duda otra de las tantas apuestas de la también productora de cine y televisión, quien se caracteriza por ser una apasionada de la moda, optando a su vez por la practicidad pero sin faltar al gamour, siempre dispuesta a deslumbrar con cada una de sus facetas.

Como es sabido, Salma cuida cada detalle de sus looks y esta no fue la excepción. Para dar el merecido realce al atuendo, complementó con algunas piezas de joyería que tampoco pasaron desapercibidas. Un colgante con un cristal brillante, un collar de piedras y un par de pendientes de aro, fueron tan solo algunas de las elecciones de la intérprete, quien además incluyó algunas pulseras. Bella de la cabeza a los pies, Hayek además portó zapatos de plataforma en color dorado de la firma Larroude, haciendo honor a esta ocasión única en la que además llevó un bolso verde Cassette de Bottega Veneta.

La esperada aparición de Salma junto a Channing Tatum

La espectacular presentación del filme incluyó a otros integrantes del elenco, pero la aparición de Channing Tatum junto a Salma fue también de lo más comentado. El galán, quien con Magic Mike’s Last Dance concluye la popular trilogía de películas en las que interpreta a un stripper, se dejó ver impecable con un look de traje negro y playera del mismo color, optando así por la sobriedad y elegancia. Ambos posaron para la lente haciendo evidente su cercanía, felices de concluir este proyecto al que Salma se integró para interpretar el papel de Maxandra Mendoza, una de las sorpresas más esperadas entre los seguidores de esta historia que cuenta con las participaciones del británico Gavin Spokes y Caitlin Gerard.

Así, la actriz veracruzana suma otro éxito a su carrera en las pantallas. Este año, ya la vimos desfilar por los Golden Globes, ocasión en la que no solo llamó la atención gracias a su look, sino también por caminar sobre la alfombra llevando en la mano un dulce típico mexicano. Feliz, la intérprete abraza este instante de su vida, en el que conjuga su faceta profesional con la de mamá, algo de lo que se siente enteramente orgullosa.

