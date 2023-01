El Chicharito muestra su lado más personal con la cariñosa felicitación que le dedicó a su mamá

A lo largo de la exitosa carrera de futbolista de Javier El Chicharito Hernández, el amor de su familia ha sido pieza clave en cada logro del mexicano. No importa en qué latitud estuviera jugando, sus papás, su hermana y sus abuelos siempre le hicieron sentir su apoyo, razón por la cual cada miembro de su clan tiene un lugar muy especial en su corazón. En esta historia, los personajes principales han sido sus papás quienes recientemente lo visitaron en Los Ángeles para despedir el año juntos. Aunque siempre ha preferido guardar los detalles de su vida personal, esta tarde, compartió con sus seguidores una historia que acompañó de una cariñosa felicitación dedicada a su mamá quien este 25 de enero está celebrando su cumpleaños.

El jugador retomó una foto que compartió su única hermana, Ana Silvia, donde aparece la mamá de ambos muy sonriente mirando la velita de su pastel: “¡Feliz cumpleaños a la mujer más increíble del mundo y que tengo la fortuna de poder llamar mamá!”, escribió la joven sobre esta imagen que, minutos más tarde, su famosos hermano también publicó en su cuenta. Además del cariñoso mensaje de su hermana, el futbolista agregó: “La mujer que me trajo a este mundo. No alcanzan las palabras de amor y agradecimiento para ella. Maravilla de mujer. Te amo infinitamente jefa”, fueron las palabras con las que el futbolista le deseo un feliz día a su mamá quien ha estado presente en cada una de sus etapas.

Como pocas veces, Chicharito quiso compartir con sus seguidores esta especial fecha para la familia que celebró a doña Silvia en su natal Guadalajara, donde residen sus papás. Aunque en Instagram han sido contadas las ocasiones que sube fotos con su mamá, ya la conocíamos gracias al reality que el futbolista hizo mientras vivía en Londres llamado Naked Humans en el que apareció en uno de los capítulos cuando ella y su hija viajaron a Inglaterra para visitarlo, en la época en la que el futbolista y su exesposa, Sarah Kohan, esperaban la llegada de su primogénito Noah. Durante este programa en el que también aparecía el coach de vida del futbolista, Diego Dreyfus, El Chicharito compartió una entrañable conversación con sus padres cuando decidió firmar con El Galaxy.

Sus papás, sus grandes consejeros

En aquel episodio, El Chicharito se mostró muy conmovido por cerrar su ciclo como futbolista en Europa. En aquel momento, el mexicano y su familia vivían en Sevilla, equipo en el que jugó tras dejar el Manchester, pero del que se despidió sólo cuatro meses después de su fichaje para mudarse a Los Ángeles y comenzar una nueva etapa como futbolista en El Galaxy. Tras tomar esta importante decisión, el tapatío no pudo evitar las lágrimas durante una conversación por videollamada con sus papás. Para reconfortarlo, su papá le dijo: “Estás llegando a una edad en la que, yo te recomiendo, que disfrutes. Te voy a explicar una cosa: uno, cuando es joven, va por los triunfos, siempre quieres estar arriba, pero el futbol es así hijo, no todo el tiempo, no toda la vida vamos a estar en esta misma línea”, comentó don Javier Hernández, quien también fue futbolista profesional.

Por su parte, doña Silvia, como buena mamá, trató de hacerle ver al Chicharito que lo mejor estaba por venir, siempre validando las emociones de su hijo: “Han sido 10 años de puros logros y cosas hermosas. Claro que da nostalgia, cómo no, obvio, es un cambio”. Entre lágrimas, el futbolista destacó que viviendo en Los Ángeles tendrían más oportunidad de compartir tiempo: “Vamos a estar más cerca, nos vamos a ver más”. Para finalizar, su mamá le aconsejó que siguiera a su corazón: “Mira, yo siempre te digo y Dios es muy grande, porque a veces él es el que tiene nuestros caminos y uno es quien se aferra a otro, pero él sabe qué es lo mejor para ti, para tu familia, para Noah, para todos, pero sé que no es nada fácil, mi niño. Además, tú lo estás decidiendo y yo creo que vale la pena hijo, disfrutar ahora sí el futbol”, le dijo doña Silvia en aquella ocasión.