Natalia Jiménez alerta a sus fans sobre un fraude en el que su nombre se ha visto involucrado

Después del alcance que tuvieron los videos que compartió a finales del 2022 en los que pedía sus seguidores que rezaran para que un juez le otorgara la autorización para que su hija Alessandra vacacionara, por primera ocasión, en México, situación que sí consiguió, ahora, la cantante vuelve a recurrir a esta medio para alertar a sus seguidores y al público en general de un fraude en el que su nombre se ha visto involucrado. De acuerdo con información que compartió en este video y en un comunicado que hizo llegar a la prensa, hay un grupo de personas que están intentando vender fechas en España con el argumento de un supuesto reencuentro de La quinta estación; sin embargo, la cantante dejó claro que todo esto es una mentira para estafar a empresarios: “Quiero aclarar que es mentira que se esté planeando una reunión de mi antiguo grupo musical”, se lee en la primera parte del texto firmado por la cantante.

Natalia narró en este clip que compartió en su Instagram cuál es la dinámica para estafar: “Tenemos evidencia de que se ha estado anunciando de forma fraudulenta un supuesto reencuentro y que se está intentando vender una gira en España con el uso ilícito del nombre de mi agrupación del cual, yo y otro exintegrante, tenemos los derechos internacionales de uso. Esta información sobre el reencuentro es engañosa y fraudulenta. Desde aquí hago un llamado a los empresarios y medios de comunicación en España y otros países a que tengan precaución y no se dejen engañar”. La cantante aprovechó para recordar que no es la primera ocasión que estás personas intentan ganar dinero con este engaño: “Tienen acuerdos y sentencias que no les permiten usar, bajo ningún concepto, nuestra marca”, añadió.

Según explicó, lo que sucede es que dos sujetos están haciendo uso del nombre de la agrupación, sin autorización: “Ninguna de las dos personas, el manager de esta supuesta agrupación, tienen los derechos sobre el nombre, lo cual es un fraude a ojos de la ley. Cualquier uso no autorizado de este nombre es ilegal y si es necesario tomaremos de nuevo las medidas pertinentes a través de las leyes que nos ampara como propietarios del mismo”, puntualizó la cantante. En este comunicado, Natalia reconoció que ella está alistando una serie de presentaciones en La Madre Patria; sin embargo, durante su estancia en su país natal no planea reunirse con sus excompañeros de banda: “Yo sí estoy planeando llevar mi gira ‘Antología 20 años’ a España este año, pero esto no contempla, de ninguna manera, un reencuentro con mis anterior agrupación”, agregó.

Su historia con La quinta estación

Hace 5 años, Natalia Jiménez recordó, durante una entrevista en el programa La Hora Hola, transmitido por ¡HOLA! Tv cómo llegó a La quinta estación: “Fue a través de una amiga mía, con la que yo tocaba en la escuela, ella ya estaba en la Universidad, yo apenas en la prepa y me dice: ‘Oye tengo este grupo, yo ya me voy a ir, ¿tú quieres cantar ahí?’, yo le dije: ‘¡Vale!’, fui un día al ensayo canté, entré y el resto es historia. La quinta estación me puso el pavimento para el resto de mi vida. La verdad es que gracias a La quinta estación tengo la comodidad de seguir con mi carrera, de que todo el mundo me conozca”, reconoció la cantante.

En 2016, Natalia concedió una entrevista para el programa de Telemundo, Detrás de la fama, en el que le contó a Rashel Díaz, por qué tomó la decisión de dejar La quinta estación: “Yo siempre he tenido ese carácter de que quiero más, quiero ver qué más hay en el mundo, entonces dije: ‘¿Quiero seguir siendo la chica del grupo o quiero hacer las cosas por mi nombre?, ahí fue cuando dije, este es mi momento para salir. Yo creo que el grupo ya había alcanzado su límite de vida”, reconoció la cantante quien recordó que el gran boom de la agrupación ocurrió cuando llegaron a México, país que se ha convertido en su primer hogar.