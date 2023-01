¡Sorpresa! Piqué comparte su primera foto con Clara Chía en sus redes sociales

Sin duda alguna, las últimas semanas han sido intensas tanto para Gerard Piqué como para su novia Clara Chía, quienes se han visto envueltos en toda una revolución mediática luego de la publicación de la nueva canción de Shakira, ex de Piqué, y Bizarrap, en la que claramente se hace referencia a la pareja en cuestión y a la ruptura de la cantante con el futbolista. Y cuando parecía que las aguas comenzaban a calmarse, al paso de 12 días desde el lanzamiento del exitoso tema de la colombiana, ahora Gerard las ha vuelto a agitar al compartir en sus redes sociales por primera vez una fotografía al lado de Clara en una actitud de lo más cariñosa, revolucionando las redes sociales en cuestión de minutos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de su perfil de Instagram donde Piqué se ha dejado ver de lo más enamorado al lado de su novia. En la fotografía, que se ha vuelto viral en menos de una hora, se puede ver al exseleccionado español recargarse cariñosamente en el hombro de su enamorada, quien a su vez posa para la foto que ha tomado ella misma. Además, ha llamado la atención que para esta primera aparición pública oficial, la pareja haya decidido coordinar sus atuendos, pues en la imagen en cuestión se les puede ver vistiendo playeras negras.

Aunque en un inicio el exfutbolista compartió la fotografía sin decir más palabras, minutos más tarde editó su publicación para agregar el siguiente mensaje en catalán: “Un fora carta de manual”. Cabe destacar que esta comentada imagen ha logrado conseguir más de 600 mil likes en cuestión de minutos, así como cientos de mensajes de parte de sus seguidores, quienes le han mostrado su apoyo al futbolista, pero también de algunos otros que se dicen team Shakira, quienes no han perdido la oportunidad de recitar algunos versos de la canción de la colombiana en la sección de comentarios.

VER GALERÍA

Cabe destacar que, desde el lanzamiento del tema de Shakira, Clara Chía había optado por tener un perfil muy bajo, a diferencia de otras ocasiones, cuando se dejaba ver en público en compañía de su novio. Sin embargo, hace unos días fue vista acompañando a Piqué a uno de los partidos de la Kings League, torneo de futbol 7 fundado por Gerard, en donde se le vio sonriente y muy cómplice con el deportista, echando por tierra los rumores que se llegaron a manejar en algunos medios de comunicación, en los que se apuntaba a una crisis al interior de la pareja, la cual se habría dado a raíz de la publicación de la Sesión 53 de Shakira y Bizarrap, en la cual la cantante dejaría entrever que el catalán intentó volver con ella tras su separación.

Las respuestas de Piqué a la canción de su ex

Luego de la publicación de la explosiva canción de Shakira, las respuestas de parte de Piqué no se han hecho esperar, pues el futbolista se ha encargado de hacer referencia a la letra del exitoso tema con algunas acciones que por supuesto no han pasado desapercibidas por nadie. Durante una transmisión de Twicht, el deportista reaparecía para hablar de su proyecto futbolístico, aprovechando el foro para responder a su ex. "La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio", dijo mientras repartía relojes de la popular marca entre las risas de los demás participantes, haciendo una evidente referencia a la estrofa en la que Shakira dice: “Cambiaste un Rolex por un Casio". Días más tarde, Piqué volvía a la carga, esta vez parafraseando con sus acciones la canción de la madre de sus dos hijos, dejándose ver conduciendo un Twingo, en un video que fue compartido con toda la intención en la cuenta de Instagram de la Kings League.

VER GALERÍA