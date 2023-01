Daniel Arenas se muda a Estados Unidos, ¿lo acompaña su novia, Daniela Álvarez?

Este es un instante de asumir nuevos retos para Daniel Arenas. De su natal Colombia tuvo que mudarse a la ciudad de Miami, en donde ha asumido su posición desde este 25 de enero como nuevo conductor del programa matutino de Telemundo, Hoy Día, en el que comparte pantalla con Adamari López y Andrea Meza. El actor, quien disfruta de una relación sentimental con la ex reina de belleza, Daniela Álvarez, habló de cómo se siente ante esta nueva etapa profesional, asegurando estar enteramente agradecido con el público que lo apoya pero también con Dios, pues atribuye a la fe el hecho de que esta oportunidad haya sido para él. Sincero, ahondó en detalles sobre la enorme emoción que lo invade, de su llegada a Estados Unidos y de si su novia se mudará con él para acompañarlo en esta aventura, pues ambos son muy apegados y gustan de celebrar juntos sus respectivos triunfos.

Emotivo, Daniel habló de su papel como conductor del matutino de Telemundo, en el que pudo colaborar unos días durante diciembre de 2022, ganándose el aprecio del público televidente y de sus compañeros. “Me siento muy agradecido, muy bendecido. La verdad que a mí me enseñaron una palabra muy hermosa en la vida que es merecimiento, y yo como les dije el año pasado… esto es el resultado, una respuesta de una oración…”, dijo durante una charla con Hoy Día, en la que contó un poco de cómo fue su traslado a Estados Unidos. “Yo estoy feliz con esta nueva experiencia, el nuevo horario, el nuevo todo y yo creo que lo voy a disfrutar muchísimo. Conté los días y los meses, fue un proceso largo, pues mi parte migratoria y todo el tema que teníamos que resolver pero mira, mi Dios es muy grande y finalmente es un sueño que se está haciendo realidad, que lo estoy materializando…”.

En otro momento, en una charla concedida al espacio de La Mesa Caliente, también de Telemundo, Daniel compartió cómo piensa asumir su rol frente a las cámaras, pues su mayor prioridad será ser completamente transparente. “Mi esencia, voy a ser yo mismo. No voy a pretender ser un personaje o seguir un lineamiento distinto a lo que soy yo. Creo que he sido toda mi vida una persona muy familiar, muy de Dios, una persona que valora lo que tiene, valora de dónde viene, que le da un lugar muy importante al trabajo y esto para mí es un trabajo que viene de Dios porque yo creo que él me puso aquí… Van a encontrar eso en mí, una persona cálida, cercana, humana, sensible, sin ninguna pretensión…”, dijo.

¿Se mudará con él su novia, Daniela Álvarez?

Para Daniel Arenas la mudanza a Estados Unidos no fue un proceso sencillo. Más allá de los trámites migratorios permanecer lejos de los suyos es una situación a la que tiene que hacer frente. Fue ese uno de los puntos que tocó durante su charla con el programa La Mesa Caliente, en donde al ser cuestionado sobre si su novia, Daniela Álvarez, lo pudo acompañar a Miami, reveló: “Ahorita solo, es un proceso. Moverse, para mí está siendo complicado por muchas razones. Primero viví en México trece años, el año pasado en Colombia y ahorita venir para acá. Ya veremos que las cosas se vayan dando poco a poco, pero la idea es estar acompañado…”, dijo sin ahondar en más detalles.

Cabe destacar que la mañana de este 25 de enero, Daniel apareció en pantalla junto a sus compañeros, quienes le dieron una calurosa bienvenida con aplausos, abrazos y buenos deseos. De muy buenos ánimos asumió su posición, dando muestra de la buena química que mantiene con sus compañeros, en especial con Adamari.

