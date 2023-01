A 20 años de Big Brother VIP, el Burro Van Rankin se une a un nuevo reality show

Hace 20 años, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin fue parte de uno de los proyectos televisivos más ambiciosos y novedosos de la época: Big Brother en su versión VIP. En aquel entonces, el intérprete fue parte de este reality show al que se unieron otros famosos como Adrián Uribe, Yolanda Andrade y Omar Chaparro -quien fue el ganador de esta edición-, en el que el principal atractivo era ver a un grupo de celebridades, aislado completamente del mundo exterior, conviviendo las 24 horas en una casa y durante varias semanas, mientras eran sometidos a pruebas que en ocasiones los llevaban al límite. Una experiencia que el protagonista de la serie 40 y 20 está a punto de repetir, luego de que fuera invitado a ser parte de una nueva versión de este reality, el cual produce Televisa y que será relanzado bajo el nombre de El Hotel de los Famosos. Sin embargo, la participación del carismático presentador está condicionada a su estado de salud, pues según reveló en una reciente entrevista, apenas en diciembre pasado fue hospitalizado debido a una neumonía, por lo que por ahora su prioridad es su bienestar físico, así que de verse comprometida su salud, tomará la decisión de salir de forma voluntaria del proyecto.

Así lo reveló durante un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad se refirió a su participación en este proyecto, el cual será conducido por Roberto Palazuelos, que lo tiene muy emocionado. “Me están invitando, pero me dio neumonía el 8 de diciembre, por eso falté 11 días a La Jugada del Mundial, pensé que era Covid, salió negativo, tosía, me dolía todo, salí con neumonía, estuve 3 días (internado)”, expresó el también actor en declaraciones retomadas por Edén Dorantes para su canal de Youtube.

‘El Burro’ reveló que ya ha tenido algunos acercamientos con la producción en Argentina, país en el que se grabará este reality, una oportunidad en la que aprovechó para dejar en claro que su participación estará condicionada a su estado de salud. “Esto es un rollo físico porque ya estuve en Argentina y les dije, te voy a quedar muy mal porque mi salud física no está muy bien, además tengo 59 años, yo no puedo andarme arrastrando en las pruebas que hacen”, explicó.

El actor dejó en claro que su participación ya está confirmada; sin embargo, dijo que en cualquier momento podría renunciar al show, si es que su salud se ve comprometida. “En teoría ya está, pero no sé cuánto vaya a durar”, comentó Van Rankin. “Ya tuve un zoom con los argentinos, que amablemente me invitaron, pero si me siento mal de plano yo digo ‘ahí muere’, yo no voy a arriesgar mis pulmones, tengo tres hijas chiquitas, entonces yo no puedo arriesgarme, hasta donde sienta que está bien, saldré… pero pues ya veremos”, agregó.

¿Cuándo saldrá al aire El Hotel de los Famosos?

Aunque no hay fechas establecidas aún para el estreno de este esperado reality, que busca repetir el éxito de Big Brother VIP, el ‘Burro’ Van Rankin reveló que algunos de sus compañeros de elenco ya han comenzado a partir hacia tierras sudamericanas para comenzar a prepararse para esta experiencia única, por lo que el show podría estrenarse durante el verano próximo. “Esto al aire sale creo hasta junio, (empiezan a viajar) la próxima semana, hay algunos que se van mañana, pero yo todavía no”, compartió el intérprete, quien aún tiene que cumplir con algunos compromisos laborales antes de partir a Argentina, además de que dejó entrever que aún se encuentra negociando con la producción de El Hotel de los Famosos respecto al tema económico.

