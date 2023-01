De la broma al negocio, Martha Debayle agotó su propuesta viral

Si hay alguien que sabe cómo capitalizar su popularidad en redes sociales esa es Martha Debayle quien, en los últimos días, se convirtió en una de las tendencias más divertidas de Tik Tok, luego de que se viralizara un video que realizó, hace cuatro años, para su canal de Youtube, en el que ofrecía algunos tips para recibir a tus visitas en casa. En aquel clip, con duración de 8 minutos y medio, la locutora de radio compartió con sus suscriptores cinco trucos que ella aplica en su casa. Para sorpresa de la también conductora de televisión, el consejo de poner una especie de calcetín a las latas de refresco causó tanto furor que, esta mañana, al lanzar este accesorio a la venta a través de su tienda virtual, se agotó en 20 minutos.

Perfilándose como una exitosa candidata para el programa Shark Tank México, Martha Debayle compartió con sus seguidores en Instagram el gran éxito que tuvo su elegante versión de los calcetines para cubrir las latas de refresco. A través de varias historias en Instagram, Martha mostró este accesorio que creó a partir de la sensación que causó en redes su consejo: “Suertudos todos aquellos que pudieron comprarlos esta mañana antes de que se acabaran”, comenta en uno de los videos donde aparecen 6 latas perfectamente cubiertas con esta funda que resultó ser todo un éxito entre sus cuentahabientes, como les dice de cariño a ejército de seguidores.

Martha se mostró muy orgullosa de que su truco se haya viralizado: “Por el gusto de vivir bonito les quiero enseñar. Para que no vuelva a salir una lata de su cocina sin su funda. Tenemos para dos tamaños diferentes de 355 mililitros para la lata gordita y también en la versión alta”. Desde la cabina donde graba su programa de radio, la locutora compartió más detalles de este producto que se ha convertido en el más destacado que tiene a la venta en este momento: “Van a recibir en su casa un six pack. Como pueden ver es de licra negra”. En este video, Martha reveló que las fundas que tenía disponibles a la venta se terminaron en 23 minutos, por lo que pidió a sus seguidores mantenerse al pendiente, pues planea fabricar más debido al éxito.

El arte de vivir bonito

Hace unos días, en medio del boom que tuvo en Tik Tok su video, Martha compartió con sus seguidores que ya trabajaba en la fabricación de estas fundas que se suman a la lista de productos que vende, en la que destaca su línea de ropa, lentes de sol y una para el cuidado del cabello. Sobre su exitosa faceta como empresaria, hace un año, Debayle le contó a Yordi Rosado cómo surgió su gusto por compartir con sus seguidores lo que ella llama El arte de vivir bonito: “Así nació la línea de Martha Debayle, luego, amo los lentes de sol, la ropa y amo compartirlos con todos los que tienen el mismo gusto que yo y que merecen tener acceso a cosas increíbles”, explicó.

Para Martha encabezar una comunidad de seguidores tan importante es una gran responsabilidad, por esta razón, es impecable con sus contenidos en radio y con los productos que ofrece: “A los que me siguen, a los que me compran, yo los trato de iguales con todo respeto y creo que en México los comunicadores tenemos la responsabilidad de subir el umbral de merecimiento que tenemos. México se merece mucho más y mucho mejor de lo que recibe y los que estamos en un medio masivo es nuestra obligación darles lo mejor”, reconoció. Martha dejó claro que su audiencia siempre recibirá contenido de calidad: “Yo hago radio para la gente que quiere crecer que quiere aprender, me da idéntico dónde viven, cuántos años tengan, porque estamos en ese mismo camino de ser mejores, de superarnos casi todos los días, para ellos hago yo lo que hago”, finalizó.