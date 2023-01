Brad Pitt y George Clooney, el reencuentro que estábamos esperando

Cuando de galanes de Hollywood se trata, no hay dupla que pueda igualar a la protagonizada por Brad Pitt y George Clooney. Los amigos que se han dejado ver en un puñado de proyectos juntos acaparan las miradas por separado, pero, ¿qué decir cuando están juntos? Después de la saga de Ocean’s 11, 12 y 13, así como la cinta Burn After Reading, se conoció de su amistad y en más de una ocasión se ha escuchado a George contar sobre las bromas que le ha hecho a Brad a lo largo de los años. Pero en los últimos tiempos, no se les había vuelto a ver juntos. Mientras Brad ha destacado en distintas cintas y ha recorrido el mundo un par de veces en la promoción de sus proyectos, George ha sumado sus propios éxitos y entregado a su papel de papá y esposo, tiene apariciones regularmente en las alfombras rojas. Lo que nadie esperaba es volver a ver a la dupla reunida, ahora en el set de la cinta Wolves, que los volverá a unir en la pantalla.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Quién es la mujer con la que Brad Pitt se ha dejado ver

Amal Clooney deslumbra con el vestido 'chandelier' que exigió mil horas de elaboración

En septiembre del 2021 se anunciaba que Apple produciría la cinta que reuniría a Clooney y Pitt, en aquel entonces, The Hollywood Reporter publicaba que se trataba de un thriller que se disputaron entre las distintas plataformas de streaming. Después de que se diera a conocer la noticia, George dijo a People TV a modo de broma: “Brad era obviamente el actor más barato disponible”, cuando se le preguntó sobre su colaboración. Pero después de esto, proyectos fueron y vinieron, y no se volvió a saber de esta cinta hasta que la dupla fue vista este martes grabando en el barrio de Harlem en Nueva York.

El mismo día en el que se dieron a conocer las nominaciones al premio Oscar, en las que mucho se habló de la ausencia de Brad por la cinta Babylon, los actores aparecieron grabando sus escenas en la Gran Manzana. Dejando claro que a sus 59 y 61 años, respectivamente, Brad y George se encuentran pasando por un gran momento y qué mejor que volver a compartir pantalla entre amigos. Ésta fue la primera vez en la que se les fotografió juntos desde el 2008, cuando se dejaron ver en Venecia.

VER GALERÍA

El plan con el que Brad Pitt e Ines de Ramon han pasado las vacaciones navideñas en México

La anécdota de la que pocos saben

Si el camino de los actores se vio unido, sobre todo después de ganarse las etiquetas como los hombres más guapos de Hollywood, la realidad es que su cercanía en edad y perfil actoral les ligó mucho antes de lo que ellos imaginaban. Como es bien sabido, la carrera de Brad despuntó cuando apareció en la cinta de Thelma & Louise, un desconocido Pitt brillaba en la pantalla con su perfecta sonrisa y un cuerpo de impacto, mientras personificaba a un galán de ensueño. Lo que pocos sabían es que ese papel casi queda en manos de Clooney, tal como lo reveló hace algunos años Geena Davis, protagonista de la cinta.

Fue durante una visita al show de Graham Norton que Geena contó cómo el papel estaba entre cinco candidatos cuando ella tuvo que hacer una lectura con ellos como parte de los castings. “Los cuatro eran geniales, maravillosos, después entró Brad y (yo estaba) un poco sorprendida…porque era tan guapo”, comenzó contando, “Yo dije como, ‘¡traigan al rubio’!”. Pasaría el tiempo y se enteraría de quién más estaba en la sala, “Lo loco (es que) hace un par de años estaba en un avión sentada junto a George Clooney y me dije, ‘Todavía estoy enojado con Brad Pitt’. Le dije, ‘Por qué, pensé que era tu gran amigo’. Me responde, ‘Se quedó con el papel en Thelma y Louise’. Y le dije, ‘¿Querías el papel?’...¡Él era uno de los otros chicos que leyó conmigo! Nunca debí haber admitido que me olvidé de George Clooney”, dijo la actriz ante las risas del público.

Ahora entendemos todas las bromas que George le ha hecho a Brad en el paso de los años, una divertida venganza.

VER GALERÍA