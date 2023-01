Contundente, Jorge Salinas ante los rumores: 'No tengo ninguna relación extramarital'

Dispuesto a poner punto final al revuelo mediático, Jorge Salinas rompió el silencio para pronunciarse sobre el rumor que difundió en días pasados una publicación, la cual aseguró que sostenía una relación extramarital con su nutrióloga. El actor fue puntual y negó de manera categórica todo lo dicho a través de ese medio, poniendo de frente el amor y el respeto que tiene por su esposa, Elizabeth Álvarez, así como por su familia. Directo como suele ser, lamentó que la prensa haga eco de esas versiones, e incluso se refirió a las fotografías que fueron filtradas en su momento, en las que aparece junto a la mujer con la que fue relacionado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Jorge aprovechó la presentación de la telenovela en la que participa, titulada Perdona Nuestros Pecados, para abordar por primera vez esta situación. “La declaración que voy a dar es única e irrepetible. Soy una persona que ama profundamente a su esposa Elizabeth, ama profundamente a su familia y que lamenta que todo este tema mediático esté en boca de todos ustedes, pero también lo puedo entender porque a eso se dedican…”, dijo el actor frente a las cámaras y los micrófonos, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz para su canal en YouTube. “Quiero que quede muy claro, yo no he tenido ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. No la tengo ni nunca la he tenido. Les pido por favor que paren este tema mediático que no va a llegar a nada. Lo que tengo es amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth. Reitero nuevamente, no tengo ninguna relación extramarital ni la he tenido. Muchas gracias…”, dijo.

En su charla, y a pregunta expresa de algunos reporteros que deseaban conocer su opinión sobre lo que declaró anteriormente la nutrióloga, el intérprete explicó: “La relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace un año y medio. Yo soy responsable de mis actos y de mis consecuencias también, entonces como tal debo de tener calma, tranquilidad y sapiencia. Por eso me esperé a esta rueda de prensa porque yo sabía qué iba a ocurrir. Ese video, esas fotos, fueron desde antes de Navidad y salieron ahora, precisamente, pues porque está este tema de la presentación de la novela…”.

VER GALERÍA

¿Tomará acciones legales?

Ante el revuelo mediático que provocó ese rumor, Jorge Salinas tiene clara su posición, según afirmó al ser cuestionado sobre si emprenderá acciones legales por lo dado a conocer en esa revista. “Te voy a decir algo, hay que vivir el día a día, el ahora. Yo no tengo ninguna intención de estar peleándome absolutamente con nadie. Al contrario, les agradezco a ustedes por su cobertura. Les pido por favor que entiendan que nunca más voy a hablar del tema y vamos para adelante…”.

En otro momento, y ante la pregunta de cómo se encuentra Elizabeth tras este episodio, el actor se negó a brindar alguna declaración, respetando el hecho de que su esposa sea quien deba tomar la palabra cuando ella lo crea conveniente. “Tendrían que preguntárselo a ella. No me gustaría dar ninguna declaración a nombre de mi esposa. Yo creo que sería ella quien tendría que responder…”, dijo de manera contundente. Así mismo, también echó por tierra otros rumores que comenzaron a circular a raíz de esta situación. “Sigo viviendo en mi casa, sigo viviendo con mi familia. Eso es todo lo que tengo que decirles…”.

VER GALERÍA

Por último, Jorge respondió a una reportera, quien lo cuestionó sobre si él creía o no que todo pudiera haberse tratado de un plan urdido por la mujer con la que fue visto. “La verdad no creo. Ustedes hacen guardia afuera de Televisa, yo ese día salí y después a ti te di una entrevista. Entonces no pasa nada… Yo no he tenido contacto con la doctora Guerrero, creo que fue desde esa vez…”, afirmó.