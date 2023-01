La especial promesa que le hizo Khloé Kardashian a la mamá de Tristan Thompson tras su muerte

Después de un silencio de más de 20 días, Khloé Kardashian utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un conmovedor mensaje de despedida a Andrea, la mamá de Tristan Thompson, quien lamentablemente falleció a consecuencia de un paro cardíaco, el pasado 5 de enero, en Canadá, país donde residía junto a sus tres hijos menores. Después de acompañar al basquetbolista en este difícil proceso tras la muerte de su mamá, la creadora de Good American, compartió en su perfil varias fotos junto a la abuelita de sus hijos a quien le hizo la promesa de velar por el bienestar de Amari, el hermanito de Tristan quien padece un trastorno neurológico que le provoca convulsiones casi todos los días. La empresaria aseguró que toda la familia se encargará de cuidar al menor.

Todavía con los sentimientos a flor de piel, Khloé escribió al inicio de su mensaje: “He estado evitando esto. Evitar aceptar que esto es real. Tengo tanto que decir, pero nada en absoluto. Tengo tantas emociones y todavía me siento entumecida. La vida puede ser brutalmente injusta a veces y este ha sido uno de los momentos más difíciles en muchas de nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, me siento bendecida de tener la suerte de haber tenido a alguien que hace que decir adiós sea tan increíblemente difícil. Tan difícil que elijo no decir adiós para siempre, porque es algo que no puedo comprender. Las despedidas para siempre son algo en lo que no creo. Sé que te volveré a ver, sé que volveré a escuchar tu dulce voz y tu risa contagiosa. Sé que llegaré a sentir ese abrazo tuyo”, se lee en el feed de la menor de las Kardashian.

En este mensaje, Khloé resaltó la personalidad alegre que poseía la mamá de Tristan quien, en vida, fue muy cercana a sus nietos: “Te veré de nuevo con los muchos que te han precedido y a los que extraño, amo y aprecio desesperadamente. Entonces, elijo decir que, hasta que te vuelva a ver en el cielo, continuaré extrañándote más y más cada día. Sé que estás con nuestro Señor y Salvador. Sé que te estás regocijando allá arriba. Bailando, cantando y probablemente gritando: ‘¡Quien hace eso!’, porque estamos llorando por tu pérdida”, puntualizó Khloé quien, hace unos días, viajó junto a Tristan para acudir a los servicios funerarios de Andrea en Canadá, donde el basquetbolista se reencontró con sus tres hermanitos.

Debido a la devoción con la que Andrea desempeñaba su labor como mamá, Khloé sabe cuánto le importaban sus hijos, en especial Amari, quien debido a su condición de salud requiere cuidados especiales, razón por la cual, la empresaria le prometió en este mensaje que velará por el bienestar del menor: “Al mismo tiempo sé que nunca quisiste dejar a tus hijos. Son todo tu mundo. Aprenderán a vivir con el hueco en el corazón, porque son guerreros igual que su mami guerrera. Te prometo que Amari estará perfectamente bien. Todos lo cuidaremos, lo ayudaremos y lo protegeremos. Tus chicos estarán bien, porque tienen a su ángel de la guarda a su lado”, finalizó Khloé quien recibió el apoyo de varios integrantes de su familia, como su mamá, Kris Jenner, y su hermana Kim. De hecho, en días pasados, las Kardashians viajaron a Toronto para despedir a la mamá del basquetbolista.

La causa que unía a Tristan y a su mamá

Como madre de Amari, Andrea, sabía lo importante que era concientizar a la sociedad sobre el tema de la epilepsia, enfermedad que la llevó a promover, en colaboración de su hijo mayor, una fundación a través de la cual ayuda a niños en la misma situación que su hijo. Aunque siempre acompañó al jugador en los eventos relacionados a la fundación, Andrea prefería ceder total protagonismo a su primogénito quien se ha encargado de dar voz a esta importante causa: “Mi hermano, quien padece epilepsia, me motiva. Trato de hacer todo lo posible para recaudar dinero y crear conciencia con mi voz y mi nombre. Solo quiero ayudar a los que están pasando por lo mismo que yo. Quería hacer algo que fuera positivo y ayudar a otras familias”, declaró el basquetbolista al Toronto Star en 2015.