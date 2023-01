Así reaccionó Guillermo del Toro a su nominación al Oscar por Pinocho

Desde que la película Pinocho de Guillermo del Toro se estrenó, el pasado 24 de noviembre, las expectativas de los fans del director tapatío subieron hasta las nubes, pues debido al increíble trabajo de animación en stop motion, aunado a una impecable adaptación del clásico de la literatura italiana para el cine, todo indicaba que Guillermo y todo su equipo de producción arrasarían durante la temporada de premios. Y vaya que no estaban tan equivocados, pues el mexicano ya se ha hecho de los premios en la categoría de Mejor Película Animada tanto en los Golden Globes como en los Critic’s Choice Awards. Por si eso fuera poco, la mañana de este martes 24 de enero se ha confirmado lo que todos ya daban por hecho: la nominación al Oscar de le versión fílmica de Pinocho de Guillermo del Toro. Una noticia que sin duda ha sido celebrada por todo México y que tiene al cineasta sumamente emocionado e ilusionado. Algo que ha quedado demostrado en sus redes sociales, en donde además de celebrar por todo lo alto este nuevo hito en su carrera, no ha dudado en reconocer a todos los que hicieron posible la realización de esta película, la cual le llevó más de 13 años grabar.

De lo más orgulloso, Guillermo tomó su perfil de Twitter para reconocer el trabajo de todos los artistas que formaron parte de Pinocho y que lo ayudaron a hacer su sueño realidad, algo que hoy se ve recompensado con el reconocimiento de la crítica internacional. “Agradecido y feliz por nuestro equipo y fabulosos artistas y técnicos en tres países y de ¡todo el mundo!”, expresó el director en un tuit, retomando el anuncio de su nominación que se hizo desde el perfil de Twitter oficial de la película, en el que se podía leer: “El niño de madera con el alma prestada. Felicitaciones a los cineastas y al equipo detrás Pinocho de Guillermo del Toro por su nominación al Premio de la Academia a la ¡Mejor Película Animada!”.

El cineasta no dudó en reconocer al estudio detrás de su película, el cual se encuentra en su natal Jalisco, por lo que en otro tuit expresó conmovido: “Un abrazo de nominación al Taller del Chucho y a toda la banda stop motion en Guadalajara. Llevamos décadas juntos y lo que sigue... El trabajo y amor que se le dio a Pinocho debe continuar”, comentó Guillermo, mostrándose orgulloso del trabajo realizado y agradecido por las aportaciones del estudio a su película.

La presencia de Guillermo del Toro en los Oscars no es nueva, pues el reconocido director ha sido nominado en varias ocasiones con películas diferente, siendo The Shape of Water la que le daría sus primeras dos estatuillas doradas en 2018: una en la categoría de Mejor Director y la otra en la de Mejor Película. Es por eso que el anuncio de esta mañana ha alegrado a todos sus colegas y a los mexicanos en general, pues desde ya, sus fans sueñan con verlo subir al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles a recoger su premio el próximo domingo 12 de marzo, día en el que se llevará a cabo la esperada gala de los Oscars.

La especial dedicatoria de Guillermo del Toro para su mamá

En octubre del año pasado, Guillermo del Toro enfrentó el que sin duda será uno de los momentos más difíciles de su vida: el fallecimiento de su madre. Un instante que se volvió agridulce para el cineasta, quien estaba a días de presentar Pinocho al mundo, por lo que durante la proyección de su película en Londres, el cineasta no dudó en dedicársela a su progenitora. “Mi madre acaba de fallecer. Esto era muy especial para ella y para mí. Esta no es solo la primera vez que ustedes verán la película, es la primera vez que ella la verá con nosotros”. En diciembre pasado, durante su visita al show de Jimmy Fallon, Guillermo del Toro habló de la conexión entre su madre y este proyecto: “Mi mamá y yo éramos mejores amigos. Ella y yo éramos los raros. Me regalaba un Pinocho de madera, ella sabía que lo quería hacer desde que era muy joven. Desafortunadamente murió antes de la premier en Londres, pero todavía la siento”, comentó visiblemente conmovido, mientras Fallon le dijo: “Creo que estaría muy orgullosa de ti”, provocando los aplausos de la audiencia.

