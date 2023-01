'El tiempo vuela’, Lucero, emotiva ante el próximo cumpleaños 18 de su hija Lucerito

Consciente de la marcha del tiempo, Lucero recuerda con cariño el instante en que sus hijos, José Manuel y Lucero, producto de su pasada relación sentimental con Mijares, eran tan solo unos niños. Orgullosa de la familia que logró formar, se siente plena al ser testigo de los respectivos logros de los jóvenes, reiterando que no hay nada más importante que disfrutar cada momento junto a los suyos, algo que ha cumplido al pie de la letra más allá de sus múltiples compromisos profesionales. Con motivo del próximo cumpleaños número 18 de Lucerito, -como también llaman de cariño a la joven-, la cantante se sinceró sobre cómo asume este instante, de cara a que su hija alcance la mayoría de edad, al mismo tiempo en que da muestra de su talento vocal y desenvolvimiento sobre los escenarios.

Con el corazón en la mano, Lucero habló de la llegada de esta importante fecha en el calendario familiar, aprovechando el espacio para dar un consejo a todos aquellos que, como ella, se encuentran enfocados en la paternidad. “Ya va a ser una señorita, grande, y es que el tiempo vuela, por eso yo siempre digo: ‘Hay que disfrutar porque, cuando parpadeas, los bebés a los que les cambiabas los pañales ya son así, son grandes…”, dijo la intérprete ante las cámaras al ser cuestionada sobre el próximo festejo de cumpleaños de Lucerito, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy.

En ese espacio, Lucero compartió cómo ha sido la experiencia al ver crecer a sus hijos, quienes han demostrado ser talentosos y herederos de la pasión musical. Tanta ha sido su sorpresa que la cantante reconoce sentirse fascinada por la manera en que los jóvenes han evolucionado, como lo ha hecho Lucerito, quien ha incursionado en el canto y hasta en el teatro musical, lo que le ha merecido el reconocimiento y aplauso del público. “Entre ella y su hermano nos han dado muchas alegrías y han logrado cosas que yo tampoco soñé o me imaginé. Igual lo soñé pero han superado mis expectativas…”, explicó la también actriz, sincera como suele ser al hablar de lo que ocurre al interior de su círculo familiar.

Orgullosa del talento de Lucerito

Dada la exposición pública de Lucerito, quien ha compartido escenario con sus padres, Lucero destacó el ímpetu de su hija para entregarse a su gusto por la música, lo que le ha merecido el reconocimiento de un público siempre pendiente de lo que ocurre con ella. “Está increíble, creo que esta niña ha tenido mucha suerte del cariño que le da la gente y que el público la conozca, la reconozca por sus propios méritos y porque les gusta lo que ella hace…”, explicó la intérprete, quien además dijo estar abierta a dejarse sorprender por lo que pueda pasar en próximos años. “A ver qué le depara el destino, poco a poco pues irá haciendo más cosas. Su mundo es este rollo de la artisteada pero sin dejar de divertirse, entonces yo agradezco profundamente a la gente que la quiera, que la conozca, que la siga…”.

Por su lado, Lucerito se sinceró sobre la manera en que hoy asume el éxito gracias a las colaboraciones que ha tenido con sus papás y lo que implica ser hija de una de las exparejas más famosas del espectáculo en Latinoamérica. “El ser ya hija de Lucero y de Mijares pues no es normal, no es fácil también pero pues nunca me imaginé que fuera a cantar…”, dijo amable durante la charla concedida a las cámaras del programa televisivo Hoy.

