Priscilla Presley agradece el apoyo que ha recibido ante la pérdida de su hija

Después de la inesperada partida de Lisa Marie Presley, este fin de semana, su familia se reunió en Graceland, para darle un último adiós. Su madre, Priscilla Presley, fue la encargada de transmitir uno de los mensajes más emotivos de la mañana, leyendo rigurosamente el escrito de una de las mellizas de Lisa Marie, conmoviendo a todos los presentes. Entre el grupo de personas que asistieron al lugar, no faltó Austin Butler, quien diera vida a Elvis recientemente, y que se volviera cercano tanto a Priscilla, como a Lisa Marie, a través de esta interpretación. Ha sido así, cómo en un altibajo de emociones que, Priscilla ha decidido agradecer todas las muestras de cariño por parte de la gente en este momento tan difícil, mientras que Austin Butler ha confesado que en la nominación al Oscar que ha recibido esta mañana, le ha faltado poder celebrar con Lisa Marie.

“Gracias a todos por sus condolencias, me han conmovido con sus palabras. Han sido momentos muy difíciles, pero solo saber que su amor está allá afuera hace la diferencia”, escribió Priscilla a través de su cuenta de Twitter en su primera aparición en redes sociales, desde que el 12 de enero fuera la responsable de anunciar, primero, que Lisa Marie se encontraba hospitalizada, y más tarde, que su hija había partido.

Las palabras de Austin Butler

Esta mañana se dio a conocer la lista de nominados a los premios Oscar, en la que se esperaba firmemente que se encontrara Austin Butler, por su interpretación del Rey del Rock en Elvis. Es bien sabido que tanto Lisa Marie como Priscilla apoyaron fuertemente al actor, tanto que la última aparición que tuvo la hija del cantante de forma pública fue durante la entrega de los Golden Globes, en la que Butler recibió la estatuilla. Es por esto que al ser considerado por la Academia, Austin no ha dejado de recordar a Lisa Marie.

Tras enterarse de su nominación, el actor dijo a The Hollywood Reporter: “Parecía una montaña imposible de escalar frente a mí. Hubo tantas caídas, así que solamente me concentré en un paso a la vez. Y, verdaderamente, para mí (se trataba) solo de honrar la vida de este hombre y su familia. Y es por eso que esos momentos cuando Lisa Marie y Priscilla pudieron ver la película y luego, cuando las vi por primera vez después de eso…nada lo pudo haber superado. Especialmente, el que Lisa Marie no esté aquí con nosotros. Solo desearía que ella estuviera aquí para celebrar hoy con nosotros”.

El actor se ha expresado de la mejor manera de la hija de Elvis. “Era la persona más directa y solidaria. Sé por todas las veces en las que pudimos celebrar juntos, cómo hubiéramos celebrado hoy, sabes, y desearía que ella y Elvis estuvieran aquí para experimentar este momento”.

“En verdad pone las cosas en perspectiva hasta que, la cosa por la que estoy más agradecido es poder haber podido pasar el tiempo que tuve con Lisa Marie, y también el tiempo que viví explorando por tres años la vida de su padre. Cuando veo momentos como hoy o cuando siento momentos como hoy, en verdad tengo que tomar un segundo para decir, ‘Okay, esto es algo por lo que estar verdaderamente agradecido’. Pero nada se compara con el momento en el que la miré a los ojos después de que vio por primera vez la película, cuando me dijo cuánto significó para ella. En verdad voy a valorarlo por el resto de mi vida”.

