'Qué año me espera', Maite Perroni habla de cómo está viviendo su embarazo

Con el corazón lleno de ilusiones y dispuesta a enfrentarse a una nueva etapa de vida, Maite Perroni anunció el pasado 6 de enero, en pleno Día de Reyes, que se encuentra a la espera de su primer hijo, fruto de su relación con Andrés Tovar. Una etapa de vida que, sin duda, está viviendo con las emociones a flor de piel, mientras es cobijada por el amor de sus seres queridos, amigos y por supuestos sus fieles fans, quienes se han encargado de consentir al máximo a la futura mamá. Algo de lo que Maite ha hablado en una reciente entrevista, en la que de lo más emocionada ha revelado cómo es que ha vivido este proceso en el que el cariño de la gente y los consejos de sus mejores amigas ha sido fundamental para hacer de este instante el más especial.

Fue durante una charla que sostuvo con la periodista La Roiz, que la también actriz se sinceró sobre cómo han sido estas semanas tras el anuncio de su embarazo y de la forma en la que se está preparando para recibir a su bebé, mostrándose ilusionada por descubrir todo lo que el 2023 tiene preparado para ella, tanto a nivel personal como profesional. “Es un momento muy especial. Imagínate qué año me espera, me estoy preparando para ello (para el nacimiento de su hijo), me estoy preparando desde lo físico y lo emocional para vivir esta etapa”, compartió de lo más ilusionada. “La verdad es que es una etapa hermosa, no me puedo quejar, me siento bendecida y superafortunada”, agregó.

En ese mismo sentido, Maite se mostró emocionada por todo el apoyo que ha recibido de parte de sus fans y de la gente que la rodea, pues dijo, ha sido fundamental para hacer de esta etapa algo muy especial. “Estoy desbordada de agradecimiento, de amor, de plenitud, de muchas ilusiones, y por supuesto de un proceso personal que estoy descubriendo y que estoy experimentando por primera vez”, compartió con una gran sonrisa. “Acompañada de mucho amor, de mucho apoyo y de una contención que me fortalece muchísimo, para poder dar todos estos pasos tan importantes, entonces también el hecho de compartir esta etapa es un reto y es una oportunidad para seguir aprendiendo”, comentó la intérprete.

Sobre el hecho de vivir su embarazo de la mano de Anahí y Dulce María, sus compañeras de RBD, la intérprete se dijo emocionada por tener la oportunidad de compartir este momento con ellas, abierta siempre a recibir todo el conocimiento que sus experiencias con la maternidad les ha dejado a cada una de ellas. “Y mis amigas, que ya tienen experiencia, me van acompañando y ‘coacheando’, me van dando tips, consejos y sugerencias, entonces es un proceso de vida muy hermoso en el que estoy aprendiendo y conociéndome también a mí en una etapa completamente nueva”, finalizó.

¿Cómo reaccionaron los RBD a la noticia de su embarazo?

Luego de que Maite Perroni y Andrés Tovar compartieran con el mundo la noticia su embarazo a través de redes sociales, todo el mundo estaba atento a la reacción de los integrantes de RBD, quienes han acompañado a Maite en cada una de sus etapas de vida y recientemente durante su boda. Una de las primeras en reaccionar fue Anahí, quien conmovida ante la noticia expresó: “Bebé, te esperamos con todo el amor del mundo tus tías y tíos. Te amamos desde el primer segundo y aquí voy a estar siempre para ti". Por su lado, Dulce María compartió entre emojis de corazón: “¡Ay, ay, ay. ¡Felicidades! ¡Qué emoción!". Christopher Uckermann también se unió a la celebración y debajo de la publicación de Mai comentó: “Qué hermoso video”. Por su lado, Christian Chávez expresó entre varios emojis en forma de corazón: “Se me acaban los emojis”, mientras que Poncho Herrera se limitó a dar like a la publicación.

