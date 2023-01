Así fue la romántica celebración de cumpleaños de Juan Soler al lado de su novia, Paulina Mercado

El pasado 19 de enero, Juan Soler celebró por todo lo alto su cumpleaños número 57, una ocasión en la que fue cobijado por el cariño de su familia, amigos y compañeros de trabajo, así como de su guapa novia, Paulina Mercado, quien le dedicó unas emotivas palabras a través de redes sociales. Y aunque su cumpleaños fue hace unos días, todo parece indicar que las celebraciones se extendieron hasta el pasado fin de semana, pues según lo que han compartido en redes sociales, el intérprete fue consentido por su novia con una romántica celebración, en la que no pudo faltar el pastel y por supuesto, el gran amor que ambos se tienen.

Fue el mismo Juan el encargado de compartir con sus seguidores algunos vistazos a la íntima celebración de cumpleaños que vivió al lado de la presentadora del programa Sale el Sol. A través de un video, pudimos ver que la pareja disfrutó de un romántico desayuno preparado por un chef que cocinó para ellos en privado, así como del increíble pastel de cumpleaños, decorado con detalles en blanco y negro, al cual Juan sopló las velitas. “Momentos únicos”, expresó Juan la pie del video que ha compartido en su perfil de Instagram.

Sin embargo, las imágenes que más han llamado la atención de los seguidores del también presentador han sido en las que Juan y Paulina se han dejado ver de lo más enamorados, brindando por la felicidad del actor en su día especial, y posando de lo más sonrientes para la cámara, dejando en claro que su amor va viento en popa y que ambos se encuentran muy ilusionados con esta linda etapa de vida que están compartiendo.

La romántica felicitación de Paulina para Juan

Fue el pasado 19 de enero cuando Paulina Mercado tomó sus redes sociales para expresar su sentir ante la llegada de esta especial fecha en el calendario, los 57 años de Juan, con quien ha consolidado una cercanía y complicidad de la que ambos se sienten orgullosos. “Jamás pensé que con los pies más firmes que nunca en la tierra se pudiera hacer el viaje más fantástico de nuestro sol a nuestra luna…”, escribió la presentadora en las primeras líneas de su publicación en Instagram, para luego desear lo mejor al intérprete. “Te felicito por esto y por toda la magia y posibilidades que has creado en tu vida. Te abrazo en tierra y en el vuelo para todo lo fantástico que sigue. @juansolervalls”, agregó conmovida.

Para hacer aún más significativo este detalle, la presentadora acompañó sus palabras con un video en el que hizo un recuento de su relación con Juan, mostrando algunas de las fotografías que tienen juntos, además de algunas otras de sus escapadas a la playa, en donde los hemos podido observar viviendo su amor al máximo y disfrutando de su compañía. La conductora musicalizó su felicitación con el tema Fly Me to The Moon, y las reacciones de sus seguidores fueron inmediatas, entre ellas las de algunos de sus amigos famosos, como la conductora Gaby Crassus, quien dijo sentirse feliz de ser testigo del amor que une a la pareja.

