A un mes de marcar una etapa en su vida, Maky compartió una sentida reflexión

Sobran motivos para agradecer en la vida de Maky Moguilvesky. De cara a la celebración de su 49 cumpleaños, la guapa argentina prepara todo para recibir su nueva vuelta al sol el próximo febrero, un instante primordial en su historia personal, por tratarse del último año de una década que trajo consigo cambios importantes que marcaron su evolución personal. De su separación del padre de sus hijas, Juan Soler, -con quien preserva una grata relación de amistad-, hasta su incursión en importantes proyectos profesionales en la televisión, la intérprete ha salido adelante con paso firme, también entregada a su faceta como mamá de Mía y Azul. Sincera, abrió su corazón sobre cómo asume este instante, en el que la estabilidad gobierna su entorno y el amor propio es fundamental cada día.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con el corazón en la mano, Maky expresó su sentir, anticipando sus palabras al esperado festejo en el que seguramente recibirá, como cada año, el amor incondicional de sus seres queridos y fans, quienes han seguido de cerca su trayectoria. “¡Lista para recibir mis 49! Ya el último año de los 40 y me siento mejor que nunca…”, escribió enfática la también conductora de televisión en una historia de Instagram, la cual ilustró con una foto en la que aparece luciendo su impresionante físico en un traje de baño de dos piezas. Desde Miami, ciudad en la que ahora pasa unos días, dirigió este inspirador mensaje que acaparó la atención de sus seguidores, con quienes ha forjado una alianza a lo largo de los años.

Al referirse al poco tiempo que falta para dar la bienvenida a esta importante fecha en el calendario familiar, Maky destacó la importancia de brindar un rotundo agradecimiento, en un instante en el que ha tenido la fortuna de cosechar logros a nivel personal. “Falta un mes pero siempre es bueno agradecer tantas cosas lindas y estar orgulloso del trabajo constante que hacemos en nosotros mismo. Y lo digo más por el corazón y la mente…”, escribió en la continuación de su texto para luego agregar: “El cuerpo es un reflejo del cuidado que pones en ti”, señaló la también actriz, quien hará de esta celebración de cumpleaños una de las más entrañables.

VER GALERÍA

Maky no olvidó dar un consejo a sus fieles seguidores, a quienes suele mantener al tanto de lo que acontece en su vida, así sea a nivel personal como en lo profesional, dos facetas en las que todo guarda equilibrio en estos instantes. La presentadora quiso alentar a su público a ponerse de pie y a trabajar por el bienestar propio, una lección que ella ha logrado aprender con el paso de los años, razón por la que no tuvo reparo en compartir esta motivación. “Tú qué esperas. Ámate, cuídate, ocúpate de ti, sánate para que llegue todo lo lindo que mereces. Ser feliz es tu responsabilidad”, dijo la argentina al final de su mensaje, el cual tituló con un emoji de la palabra “agradecida”.

En su momento más pleno

En agosto de 2022, Maky hizo un balance de cómo transcurre su vida en estos instantes. Luego de superar episodios complejos y de trabajar consigo misma, pudo consolidar una estabilidad de la que hoy se siente orgullosa, pues además pudo cambiar su manera de pensar en torno a aspectos muy específicos, como el hecho de que en el pasado no concebía su vida divorciada. “Estoy en un momento súper pleno de mi vida… Ahora que estoy divorciada, ahora que estoy sola… Creo que pocas veces en mi vida me he sentido tan plena. Entonces hay un chip que nos meten en la cabeza que nos engañan. No necesitas estar casada, tener una familia, tener un novio o tener el mejor trabajo o tener el mejor cuerpo, o ser la más joven para ser la más feliz…”, confesó en entrevista para el canal de YouTube de Angie, Mel y Oli.

VER GALERÍA