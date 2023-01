Arturo Carmona se sincera sobre lo duro que fue su divorcio con Alicia Villarreal

Aunque han pasado más de 20 años desde que Arturo Carmona y Alicia Villarreal firmaron su divorcio, lo cierto es que para el actor aún sigue siendo un tema sensible. Algo que quedó en claro durante su participación en un programa especial de La Casa de los Famosos, reality en el que participa y en el que se ha permitido mostrar a su público su lado más sensible. Tal y como sucedió durante una sincera charla que sostuvo con el presentador de este show, Héctor Sandarti, en la que como pocas veces habló de cómo fue que vivió su separación de la cantante y las razones que tuvo para tomar una decisión tan tajante como poner fin a su matrimonio con la también madre de su hija única hija, Melenie Carmona, un instante en el que no pudo evitar las lágrimas al recordar el duro proceso que enfrentó en aquel entonces.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Fue durante una dinámica que llamaron La Curva de la Vida, en la que los participantes del reality hablan de los momentos que marcaron su vida, que el exfutbolista abrió su corazón para revelar que fue él quien tomó la decisión de poner fin a su matrimonio con la artista, pues en su momento no supo lidiar con la fama de Alicia y con todo lo que implicaba estar casado con una artista consolidada. “No sabía manejar su fama (la de Alicia Villarreal), no es pretexto, no es culpa, simplemente no supimos porque éramos muy jóvenes”, comentó el artista.

Y es que según reveló Arturo, en aquel entonces comenzó a ser blanco de señalamientos y críticas muy duras, pues algunos de los seguidores de la cantante aseguraban que él solo quería colgarse de la fama de Villarreal, en un momento en el que Carmona recién comenzaba a hacerse de un nombre en el medio del espectáculo, luego de su retiro del futbol, algo que sin duda fue un detonante a la hora de tomar la decisión de separarse de la artista. “Ya empezaban los ataques públicos sin conocerme, de la gente, desde que yo era mantenido, de que me estaba trepando a su fama y me desenfocan totalmente… Mi familia y yo al momento de esos ataques nos empezamos a ver lastimados, porque no entendíamos cómo los medios de comunicación decían tantas cosas de mí y entonces me empieza a conflictuar todo otra vez, sin saber manejar esa fama", compartió.

VER GALERÍA

Fue entonces que Arturo reveló que fue él quien tomó la decisión de dar un paso atrás en su relación con Alicia, un proceso que vivió de forma muy intensa, pues el ruido mediático que causó su separación fue difícil de sobrellevar para él y su exesposa. “Viene el divorcio, un divorcio muy mediático, la decisión fue mía y ella se tardó un tiempo para aceptarla. En ese tiempo fue difícil ver a mi hija, había dolor de ambas partes, pero no sabíamos cómo manejarlo”, comentó.

¿Se arrepiente de su decisión?

Durante la charla, en la que por momentos Arturo no pudo evitar el llanto, el actor se encargó de dejar en claro que no se arrepiente de su decisión, pues dijo, en aquel entonces él sentía que más allá de ser un apoyo para Alicia, quien se encontraba en un gran momento de su carrera, se había convertido en un obstáculo para que ella pudiera desarrollarse como artista, por lo que ahora lo llena de orgullo ver hasta donde ha llegado la madre de su hija a nivel personal y profesional, pues además hoy en día su relación es bastante buena y cercana, pues incluso Carmona mantiene una amistad con el marido de Alicia Villarreal, Cruz Martínez. “Creo que sí (hice lo correcto) porque ese obstáculo que ella pudo haber tenido -y no por ella-, sino por lo que tanto amaba que era su profesión, ya no le estorbaba, después de eso ella sigue creciendo, cosa que siempre me dio gusto pero la parte familiar estaba rota”, comentó.

VER GALERÍA