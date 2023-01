‘Lista para disfrutar lo que venga’, Paola Rojas de escapada por Miami

Luego de cerrar un ciclo, tras despedirse del noticiario que condujo por varios años para Televisa, Paola Rojas emprende nuevos retos profesionales, con la fortuna de permanecer más cercana a su familia y seres queridos. Es por eso que la comunicadora aprovecha al máximo cada instante de su tiempo libre, ya sea en casa junto a sus hijos, o realizando algunas escapadas de fin de semana. Recordemos que en días pasados viajó con Benny Ibarra, Celina del Villar y otros amigos a San Miguel de Allende, por lo que ahora tomó la decisión de volar hasta Miami, en donde disfrutó del soleado clima de aquella ciudad, en la que además tuvo un relajante paseo en yate, según los vistazos que compartió de ese momento en el que además se dejó ver muy positiva e inspirada.

Con la satisfacción de darse un merecido descanso y atender compromisos personales, Paola arribó a la también llamada Ciudad del Sol, en donde aprovechó un tiempo para disfrutar de la playa y de una velada en compañía de sus amigos. “Vaya fin de semana inolvidable”, escribió en una de sus historias. La periodista publicó algunos vistazos en su cuenta de Instagram, haciendo evidente la buena actitud con la que abraza este periodo de su vida en el que todo confluye de manera favorable para ella. Fue el pasado 21 de enero cuando Rojas dio a conocer que se encontraba en Sunny Isles Beach, Florida, posando a la orilla de mar mientras dirigía su mirada al cielo, imágenes que acumularon miles de reacciones y buenos deseos.

Este domingo, Paola mostró más fotos de su itinerario, imágenes del paseo en yate que llevó a cabo y para el que lució guapísima con un look ideal de falda larga gris con abertura en las piernas, así como una blusa azul con estampado de flores y escote en la espalda. Además de llevar su melena suelta, complementó su outfit con gafas de sol, optando por ir descalza en la embarcación que le permitió tener agradables vistas de la ciudad. Precisamente, esas imágenes conmovieron tanto a la periodista que decidió acompañarlas de un breve mensaje que da muestra del ímpetu que hoy la invade, dispuesta a tomar las riendas de un futuro que se vislumbra prometedor. “Lista para disfrutar lo que venga. Voy a dejar que la vida me sorprenda”, dijo sin ahondar en más detalles.

Luego de esta escapada, Paola cumplió con toda puntualidad y retomó su agenda noticiosa. De vuelta a la Ciudad de México brindó su resumen informativo como cada mañana través de las redes sociales, una labor que ha emprendido de manera independiente para no perder el contacto y la cercanía con el público que la sigue desde hace varios años, cuando inició su sueño periodístico en la radio y posteriormente en la televisión. Mientras tanto, la comunicadora también sigue colaborando en el programa de Unicable, Netas Divinas, en el cual ha hablado a corazón abierto de instantes cruciales en su vida; desde su divorcio hasta la transición profesional que la llevó a dejar la radio y posteriormente su noticiario llamado Al Aire con Paola.

‘Estaba siendo irresponsable conmigo’

Recientemente, Paola Rojas se sinceró sobre cómo cambió su vida al asumir el trabajo de manera distinta, luego de que en el pasado solía exigirse demasiado así misma. Al hacer esa reflexión aseguró que se daría otra oportunidad para disfrutar de su profesión de otra manera, pues hoy concibe la circunstancia con un enfoque distinto. “Me daría otra oportunidad a mí, a esa Paola que se exigía demasiado. Lo dije recientemente en una entrevista, eso que me decía todo el tiempo de: ‘Al trabajo no se falta’, esta exigencia extrema, incluso enferma de ir a trabajar y además haberme sentido orgullosa de ello, creo que es un despropósito, creo que apenas lo estoy asimilando, estoy en otra etapa laboral y profesional tan diferente. Hasta ahora que no voy con esa prisa y que no es todo tan vertiginoso, entiendo que, por ser responsable en mi trabajo, estaba siendo irresponsable conmigo, con mi estabilidad. De pronto estiras demasiado la liga y eso no es estable, eso no es armónico…”, afirmó.

