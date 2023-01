Rodrigo Cachero, albacea de Fer del Solar, habla sobre la herencia del presentador

Como suele suceder tras la muerte de una persona, el entorno familiar de Fernando del Solar ha enfrentado varios procesos a nivel emocional y personal, además de algunos trámites legales que aún están por resolverse. Tal es el caso de la herencia que el presentador dejó tras su muerte, la cual actualmente se encuentra bajo resguardo de Rodrigo Cachero, uno de los mejores amigos de Fer y a quien dejó como albacea de sus bienes, por lo que será el encargado de hacer que se cumpla la última voluntad del argentino. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que hizo referencia a la responsabilidad que Fer puso sobre su persona y sobre lo que cree que será lo mejor para todas las partes involucradas, dejando en claro que Luciano y Paolo, los hijos que Fernando tuvo con Ingrid Coronado, siempre serán prioridad a la hora de tomar decisiones.

Fue durante una sincera charla que sostuvo con Mara Patricia Castañeda para su canal de Youtube que el actor decidió hablar sobre la encomienda que Fernando le dejó antes de partir, fijando una postura bastante congruente a los deseos del presentador de programas como Venga la Alegría, considerando que lo mejor y más justo sea que los hijos del presentador sean los principales beneficiados. “Yo creo que Ingrid es una gran mamá, creo que fue una gran pareja. Yo, cuando los vi juntos, los vi muy contentos y luego se empezaron a distanciar por broncas personales. Me parecería que la mayor parte de los bienes de Fer se les quedaran a sus hijos, Paolo y Luciano”, expresó el intérprete al ser cuestionado por la periodista al respecto. “Ingrid es muy buena administrando y es muy buena madre, y proveedora para sus escuelas, talleres, actividades especiales y viajes, creo que sería lo más prudente”, agregó.

En ese mismo sentido, Rodrigo también quiso aclarar que está de acuerdo en que a la viuda de Fernando, Ana Ferro, le toque algún porcentaje de la herencia que el mismo presentador haya designado para ella, reiterando que su papel dentro de esta situación es el de asegurarse de que todas las partes estén conformes y que se cumpla la voluntad de su amigo. “Yo lo conocí 25 años y con Ana Ferro fueron en los últimos cuatro y medio. Aunque es la viuda, me parece que le debería de tocar algún porcentaje que haya designado Fer para que puedan estar bien ella y Francesca, su hija, que es un amor también. Yo creo que eso sería lo justo”, apuntó.

Al ser cuestionado sobre si él tendrá que fungir como mediador entre las partes involucradas, el actor se encargó de aclarar que su única función como albacea será el de vigilar que las decisiones que se lleguen a tomar en su momento se cumplan al pie de la letra, una responsabilidad que será temporal, pues terminará una vez que los hijos de Fer cumplan la mayoría de edad. “Solamente hasta que Paolo y Luciano cumplan 18, y yo vigilar de que el fideicomiso se cumpla”, compartió.

Lamenta no haberse podido despedir de Fernando

Para Rodrigo Cachero la muerte de Fer del Solar ha sido un acontecimiento del que aún no se repone del todo, especialmente por la forma en la que la muerte del presentador se dio, pues fue tan repentina, que no tuvo tiempo de despedirse de su amigo como hubiera querido, algo que lamenta hasta el día de hoy. “Fue muy rápido, si hubiera sido como en otra ocasión, como la primera vez que estuvo en coma y despertó, o la segunda vez que fue a coma y despertó, creo que hubiera sido más fácil. Ahora, un viernes se puso mal y el domingo lo trajeron aquí, y el lunes lo llevaron al hospital de Cuernavaca y de pronto me hablaron y me dijeron: ‘ya se fue’. Ni siquiera me despedí. No es que se haya puesto mal un mes o una semana, fue en tres días, entonces sí me quedo con ese pendiente”, compartió el actor consternado.