Andrea Escalona celebra el primer mes de su bebé: 'Lo mejor que me ha pasado es ser tu mamá'

Hizo realidad el sueño de convertirse en mamá. Desde entonces, Andrea Escalona vive motivada por el reto que implica esta faceta, brindando cuidados y amor a su pequeño Emilio, quien ya cumplió su primer mes de vida. Feliz por este acontecimiento, la conductora del programa Hoy celebró esta importante fecha con una breve retrospectiva del instante en que su historia dio un tierno giro; recordando aquel día en que hizo el anuncio oficial de su embarazo, hasta el momento en que dio la bienvenida a su bebé, un periodo colmado por gratos episodios en el que ha contado no solo con el respaldo de sus seres queridos, sino también del público televidente y seguidores que no pierden detalle de lo que ocurre en el entorno personal de la presentadora.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Dispuesta como siempre a mantener la cercanía con los usuarios en la red, Andy expresó su emoción durante el primer cumplemés de Emilio este 22 de enero. Con el corazón en la mano, dedicó un breve mensaje de felicitación a su hijo a través de su cuenta de Instagram, espacio en el que ha revelado las fotos más tiernas de esta etapa para la que se preparó con mucha ilusión. “Feliz mes de vida, mi amor. Lo mejor que me ha pasado es ser tu mamá”, escribió. Para hacer más emotiva su celebración, la conductora ilustró sus palabras con un video que incluye imágenes de algunos posados mostrando su vientre durante la dulce espera, el baby shower y hasta de los primeros minutos al interior del quirófano tras debutar como mamá.

Como parte del festejo, Andrea no pudo dejar pasar la oportunidad para realizar una sesión fotográfica de Emilio. La feliz mamá dio un vistazo en sus historias de Instagram de este momento tan especial en el que se observa a su bebé con los ojitos cerrados, luciendo un atuendo de estambre con gorro en color ocre, imágenes que seguramente dará a conocer en próximos días. “Mi primera sesión de fotos”, se puede leer en la publicación. Por supuesto, la reacción de sus fans y amigos famosos fue inmediata, enviándole buenos deseos por este instante en el que prevalece la estabilidad a nivel personal para ella, misma que se conjuga con los acontecimientos de su entorno profesional.

VER GALERÍA

Su esperado regreso al foro de Hoy

Tras permanecer alejada de las cámaras y del trabajo por motivos de su maternidad, Andrea Escalona se ha incorporado a sus actividades diarias en la conducción del programa Hoy. Sus compañeros, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Paul Stanley y Tania Rincón, le dieron la bienvenida al foro, espacio en el que además ha compartido detalles de cómo ha sido esta experiencia, especialmente de cuando transcurrían los minutos previos al nacimiento de Emilio, quien llegó al mundo por cesárea. “Me dice la enfermera: ‘Oye, no me está gustando, está bajando su ritmo cardíaco, está sufriendo’, cuando dijo está sufriendo, yo dije: ‘Ábranme, ya sáquenlo como sea’, 30 minutos después estaba en la plancha súper expuesta, me dolía la cabeza, pensaba en mi mamá. De repente llegó Marco, me agarró la cabeza, me decía cosas. Escucho que la doctora dice ya está la cabeza, le digo a Marco: ‘Tú asómate’, me dice: ‘¡No!’”, explicó.

Estos días, mientras retoma el ritmo en los foros, Andy ha logrado organizarse para que todo marche sin contratiempos, sin descuidar ni un minuto a su bebé, haciendo trabajo en equipo con el papá de su hijo, Marco Estrada. “Tengo una nanny que me está ayudado, mi novio también se quedó con él…”, explicó en una charla con los medios de comunicación. “Al rato regreso corriendo para darle leche, ya le dejé una toma que es la que se va a saltar, es de 3 onzas, porque cada 3 horas hay que estar aquí, en lo que viene siendo la lactancia. ‘¿Qué sientes que tu mami ya regresa a Hoy?’”, dijo en Instagram, al dar un vistazo de cómo marcha su día a día en casa.

VER GALERÍA