Marco Antonio Regil revela que Lucero fue su amor platónico

La vida sentimental de Marco Antonio Regil siempre ha causado curiosidad entre sus seguidores. Y es que el guapo presentador siempre ha procurado mantener los detalles de su vida íntima bajo completa discreción, especialmente en el tema amoroso, pues a pesar de que por ahora se encuentra soltero, el nuevo conductor del programa de TV Azteca Escape Perfecto prefiere guardarse los detalles de su vida sentimental para él. Sin embargo, en una reciente entrevista, Marco Antonio se ha mostrado de lo más sincero a la hora de hablar de cómo fue que en el pasado vivió enamorado de Lucero, sin imaginar que años más tarde se convertiría en una amiga y compañera de trabajo, pues en más de una ocasión ha tenido la oportunidad de coincidir con ella en distintos proyectos.

Así lo compartió durante su visita al programa Pinky Promise, de Karla Díaz, en el que de la forma más abierta habló de sus sentimientos hacia la cantante de Electricidad. “Más joven cuando trabajaba en la radio, mi crush era Lucero, yo estaba enamorado de ella y decía, ‘mi novia Lucero’ y ‘Lucero para acá y Lucero para allá’”, comentó el icónico presentador de programas como Atínale al Precio, revelando que en una ocasión, Lucero decidió visitarlo en su cabina de radio, lo que sin duda hizo que Regil se pusiera muy nervioso. “Un día se me aparece ahí, yo trabajaba en Televisa Radio y ella estaba en la disquera que era de Televisa, y un día se me aparece en la cabina, porque yo siempre hablaba de Lucero… No pues ahí me deshice”, comentó entre risas.

Años más tarde, Marco Antonio Regil dio el gran salto a la televisión, apoyado por Raúl Velasco, por lo que tuvo la oportunidad de trabajar con Lucero y coincidir en grandes proyectos, compartiendo la conducción de algunos programas especiales. “Y ha sido un gusto trabajar con ella en Teletón y todo el rollo y así, pero sí en algún momento fue mi crush”, compartió el conductor.

Su ingreso a TV Azteca

Luego de pasar unos años en las filas de Telemundo, en donde fue parte del matutino Un Nuevo Día, el cual actualmente lleva el nombre de Hoy Día, Marco Antonio Regil tomó la decisión de alejarse de los foros de grabación y enfocarse en proyectos más personales como la publicación de su libro, las conferencias motivacionales que ofrece y a su podcast, todo esto orientado a un público completamente diferente al que lo veía a través de la pantalla. Sin embargo, el 2023 parecer ser el año en el que los fans de Regil vean sus deseos hechos realidad, pues el conductor ha anunciado por todo lo alto su regreso a la pantalla chica, en esta ocasión de la mano de TV Azteca.

Así lo compartió durante una reciente charla que sostuvo con el programa Ventaneando, en donde finalmente confirmó que será el nuevo conductor del programa Escape Perfecto. “Sí, así es, voy a estar ahí, es un formato con muchísimo éxito, que el buen Rafa Mercadante construyó ahí en TV Azteca y me invitaron a hacer esta temporada, Rafa va a hacer otras cosas, y yo feliz, porque es un formato internacional de muchísimo éxito y la verdad es que sí extraño hacer programas de concurso, estoy muy feliz haciendo lo que hago, pero ya extrañaba”, puntualizó.

