Ilusionada, Natalia Tellez celebra el primer cumpleaños de su hija Emilia

La vida de Natalia Tellez cambió por completo el día que le dio la bienvenida a su primera hija, Emilia, pues sin duda la pequeña se ha convertido en el centro de su vida y su completa adoración. Algo que la misma presentadora ha manifestado en sus redes sociales, donde suele compartir algunos vistazos de los instantes que comparte al lado de su primogénita y del padre de su hija, Antonio Zabala, quien al igual que Natalia, se ha entregado por completo a su faceta de padre. Tal y como ha sucedido este fin de semana, pues la conductora del programa Netas Divinas y su pareja han celebrado el primer cumpleaños de su pequeñita, una oportunidad en la que Natalia ha aprovechado para hablar del gran amor que tiene por su bebé, así como lo orgullosa que se siente de ser su mamá.

A través de su perfil de Instagram, Natalia compartió una serie de fotografías en las que se mostró en distintas etapas de su maternidad, siendo la más reciente una imagen de sus vacaciones en la Riviera Nayarit, en la que se puede observar a Natalia y Antonio caminando por la orilla del mar, tomando de las manos a Emilia, quien comienza a dar sus primeros pasitos. Al pie de la publicación, Natalia escribió un breve mensaje en el que le agradeció a su pequeña por este increíble año en el que sin duda ha descubierto lo mejor de la vida. “Un año de ser tu mamá, de entender lo dulce de la vida y construirnos juntas. Emi”, compartió conmovida entre emojis de florecitas.

Como era de esperarse, la publicación de Natalia ha generado un sinfín de reacciones de parte de sus seguidores, quienes no han dejado de felicitar a la pequeñita y de desear lo mejor para ella para este nuevo año que ha comenzado. A ellos se han unido algunas de sus amigas famosas como Joy Huerta, quien se mostró enternecida ante esta fecha tan especial. “Lo más increíble. Felicidades a los tres, y al Güero (el perro de Natalia)”, compartió la cantante del dúo Jesse y Joy. Por su lado, Andrea Escalona, que hace unos meses se convirtió en mamá, mostró su emoción comentado con algunos emojis de corazón, mientras que su compañera en Netas Divinas, Consuelo Duval, expresó: “¡Qué bonito, Natalia!”.

¿Un hermanito nuevo para Emilia?

Sin duda alguna esta ha sido una de las preguntas más recurrentes para Natalia y Antonio desde que se convirtieron en padres por primera vez. Sin embargo, la pareja ha sido muy clara a la hora de aclarar que por ahora se encuentran en una etapa muy buena para los tres, por lo que no tienen contemplado agrandar la familia. Algo de lo que Natalia Tellez habló durante una reciente entrevista. “Cien por ciento (es la etapa más maravillosa), me cambió la vida pero no a mí en las cosas que me gustan de mí, eso creo que es una de las mejores bendiciones que puedes tener como mamá y como ser humano…”, agregó la conductora de televisión en una entrevista concedida al programa matutino Hoy.

Entrada en la charla, Natalia fue directa al responder si desea agrandar la familia con otro bebé en el futuro, para darle así la posibilidad a Emilia de tener un hermanito. “No, la verdad es que creo que así como estoy, estoy bien, y por ahora no hay nada de cigüeñas, no…”, dijo de forma tajante la también actriz, que durante este periodo ha sido muy abierta sobre las circunstancias en torno a su papel como mamá, especialmente durante sus intervenciones en Netas Divinas.

