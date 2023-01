Así ha sido el emotivo funeral de Lisa Marie Presley en Graceland

A poco más de una semana del fallecimiento de Lisa Marie Presley, finalmente se ha realizado el funeral de la artista en Graceland, la mítica mansión en la que vivió Elvis Presley, padre Lisa Marie, hasta sus últimos días de vida, la mañana de este domingo 22 de enero. Como era de esperarse, han sido miles los fans que se han dado cita en este lugar ubicado en Memphis, Tennessee, para darle el último adiós a la querida cantante, sumándose a las muestras de solidaridad de algunos famosos y amigos que han cobijado a la familia Preysler en este día tan significativo, especialmente a la madre de Lisa, Priscilla Presley, y a la hija de la intérprete, la actriz Riley Keough, quienes han encabezado este solemne acto.

Durante el funeral, Priscila ha tomado la palabra para leer uno de los poemas escritos por una de las mellizas de Lisa, Harper y Finley, en el que describió a su mamá como “un ícono, un modelo a seguir y una superheroína”. Visiblemente afectada, la madre de la también actriz expresó: “Ella siempre supo que no estaría aquí mucho tiempo... algunos dicen que un corazón roto la mató”, expresó la adolescente en su poema, haciendo referencia a la muerte de su medio hermano Benjamin, quien se quitó la vida a los 27 años en 2020, un suceso que sin duda marcó la vida de Lisa Marie para siempre. Cabe destacar que en su oportunidad, Riley no tuvo las fuerzas para hablar en público, por lo que en su lugar subió al estrado Ben Smith-Petersen.

Como era de esperarse, la música no ha podido faltar durante esta emotiva ceremonia, por lo que a lo largo del programa participó un coro góspel, además de la presencia de grandes estrellas y amigos de Lisa como Billy Corgan, Alanis Morrissete y Axl Rose, quien interpretó la balada November Rain, un momento de lo más emotivo, en el que el sentimiento se apoderó de todos los presentes, quienes a pesar de querer mantener una actitud de celebración por la vida de la fallecida cantante, no pudieron ocultar su tristeza ante su partida.

Además de Priscilla y Riley, en el lugar también se encontraba Michael Lockwood, el cuarto y último esposo de Lisa Marie, y padre de sus mellizas de 14 años, Harper y Finley. Además, también se hizo presente Danny Keough, el primer marido de Lisa y papá de Riley, quien, de hecho, siempre fue cercano a Lisa, por lo que incluso vivieron juntos durante sus últimos años de vida, y que fue quien realizó los primeros auxilios el día del infarto de la actriz.

El cuerpo de la actriz fue sepultado en Mediation Garden, el jardín delantero de la mansión de Graceland, junto a las tumbas de su padre, Elvis, y de su hijo Benjamin, así como las de sus abuelos. Cabe destacar, que la familia ha pedido a los fans que, en lugar de dejar ofrendas florales en el lugar, donen a la Fundación Benéfica de Elvis Presley , que ayuda a niños desfavorecidos en Memphis.

El mensaje de Sarah Ferguson

A lo largo de su vuda, Lisa Marie logró hacerse de amistades sumamente entrañables y cercanas. Una de ellas fue la que construyó al lado de Sarah Ferguson, quien tuvo una participación muy especial durante el funeral de la artista, pues ofreció un discurso de lo más emotivo, reiterando su solidaridad con la familia ante esta irreparable pérdida. "Mi suegra (la Reina Isabel II) solía decir que la tumba es el precio que pagamos por el amor, miro a Priscilla como miraba a Lisa Marie que había perdido a su hijo, pero hoy quiero hablar de acción. Debemos mirar hacia delante, yo estaré ahí, sosteniendo su mano". También mencionó una cita del escritor George Frost. "He tenido mi vida y he disfrutado cada segundo. Pero la otra vida me llama. Ahora vivo en las estrellas y el cielo. Para mis queridos hijos, pasar un tiempo maravilloso, porque yo seguiré viviendo a través de ustedes".

