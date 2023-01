El vestido de Alta Costura de JLo en el estreno de 'Bodas de plomo'

Jennifer Lopez no sólo celebra bodas espectaculares en la vida real, también lo hace en la pantalla grande, prueba de ello es su nueva película Bodas de plomo, en la que comparte créditos con Josh Duhamel, al que seguro recuerdas por comedias como Bajo el mismo techo o La fuente del amor. El largometraje que trae de vuelta a JLo vuelve a ponerla bajo el papel de una novia ilusionada que planea hasta el más mínimo detalle de su unión matrimonial, un personaje similar al que interpretó el año pasado en Cásate conmigo a lado de Owen Wilson y Maluma aunque con una notable diferencia, ya que lo que empieza siendo un día de euforia termina convirtiéndose en una persecución repleta de acción y aventura. El estreno mundial de la cinta se llevó a cabo en el Teatro Chino de Los Ángeles en donde la actriz lució un deslumbrante vestido de Alta Costura con el que se convirtió en 'la reina de la noche'.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Jennifer Lopez y el vestido 'cut out' que lució en su luna de miel con Ben Affleck

Jennifer López y su homenaje más romántico a Ben Affleck con una exclusiva joya

La cantante, que nos tiene acostumbrados a verla con glamorosos looks, no decepcionó a nadie al desfilar en la alfombra roja enfundada en un impresionante naked dress de la colección de otoño 2022 de Valentino. El vestido de transparencias, cuello alto y mangas largas mostraba un singular brillo producto de los cientos de cristales que tenía bordados a mano desde el cuello hasta la amplia cola que se extendía por el suelo, además tenía un lazo amarillo sujeto en la cintura que contrastaba con el tono beige del resto del diseño, creado por Pierpaolo Piccioli.

La intérprete de Jenny From the Block eligió llevar su cabello recogido en un perfecto moño que dejaba a la vista sus pendientes colgantes de diamantes que combinó con un brazalete y varios anillos de plata. Completó su look, digno de una diva, con un bolso de mano de terciopelo amarillo y unas plataformas plateadas de pulsera en el tobillo, uno de sus estilos favoritos en cuanto a zapatos.

A su paso por la entrada del recinto, la actriz aprovechó para posar junto a su coestrella de la película, la cual estará disponible en Amazon Prime a partir del 27 de enero. Jennifer y Josh demostraron la excelente amistad que mantienen fuera de las cámaras y que les ha llevado a tener una extraordinaria química en la ficción. La cantante, de 53 años, no llegó sola a la premiere, pues contó con la fiel compañía de su esposo Ben Affleck, con el que fue captada compartiendo un tierno beso durante la proyección.

VER GALERÍA

Jennifer y Josh son los protagonistas de una divertida historia, en la que también participan Lenny Kravitz y Jennifer Coolidge, la estrella que acaparó reflectores recientemente por su actuación en la serie The White Lotus. Sobre el volver a interpretar a una novia a punto de casarse, JLo mencionó: “No planeé nada de esto de esta manera”, dijo entre risas en una entrevista para Entertainment Tonight, “Quiero decir, terminamos filmando Cásate conmigo antes de que ocurriera la pandemia y luego se aferraron a eso durante un año y medio… y luego llegó Shotgun Wedding, esa fue la primera que hice cuando la gente comenzó a filmar de nuevo”.

Jennifer Lopez se sincera sobre el desaire de los Oscar y sus duras vivencias en el Bronx

¿Jennifer Lopez iba a protagonizar beso con Madonna?

Durante la promoción de Shotgun Wedding, la actriz reveló en un encuentro con E! News que ella había sido la elegida para subir al escenario de los MTV VMAs en 2003 para formar parte del beso que compartieron Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera; sin embargo, en ese momento se encontraba grabando un proyecto y le fue imposible presentarse en la premiación, por lo que la producción le pidió a Aguilera tomar el lugar de JLo: “Estaba filmando en Canadá y nos habíamos reunido, Britney, Madonna y yo en su casa y luego simplemente no pude salir de la película, por lo que no pudimos hacerlo”.

VER GALERÍA