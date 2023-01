Adamari López revela si sus videos virales llevan una dedicatoria especial para su ex

Sin duda alguna, Adamari López ha encontrado en sus redes sociales el medio perfecto para mantenerse en contacto con sus fans y compartir con ellos algunos de los instantes más especiales de su vida, así como algunos momentos divertidos, sumándose a algunas tendencias virales, demostrando su talento como bailarina y actriz. Sin embargo, algunos de esos videos que ha compartido en sus redes han dado mucho de qué hablar, pues por su contenido, han sido interpretados como indirectas para su ex, Toni Costa. Algo de lo que ha hablado en un reciente live que realizó en su perfil de Instagram, en el que respondió algunos cuestionamientos de sus fans, entre ellos los relacionados con los divertidos reels que publicar en sus redes.

Con la sinceridad que la caracterizarla, Adamari habló los videos que suele compartir en su perfil de Instagram y que en ocasiones están relacionados con temas de pareja y sus problemáticas, dejando en claro que solo los hace por divertir a sus fans y que no todo lo que publica en sus redes es de índole personal. “Muchas veces yo hago reels y tengo todo tipo de comentarios. Muchos piensan que son una indirecta o una manera directa de platicar con alguien o mandar algún mensaje”, expresó la conductora. “Yo al final lo que estoy creando es contenido para mis redes. Así como Shakira hace su música y a través de sus letras, igual hago yo mi contenido”, comentó la intérprete.

Adamari ahondó en el tema y reveló que lo único que hace es divertirse sumándose a las tendencias virales, haciendo su propia versión de lo que otros ya han replicado en redes, por lo que descartó el hecho de que sus videos lleven una dedicatoria en especial. “Recuerden que también yo soy actriz y lo que muchas veces hacemos es imitar todos esos reels que ya están creados. Les pongo caras, les hago muecas, gestos y la gente piensa que es una manera de hablar, retar o señalar a alguien. Y no, es simplemente contenido que me divierte y que me permite estar en contacto con ustedes que son los seguidores”, señaló.

¿Cómo se encuentra Adamari López a más de un año de su separación?

En una sincera charla que sostuvo recientemente con sus compañeros del programa Hoy Día, Adamari declaró que se encuentra bien tras la ruptura y se refirió a que es la segunda ocasión que vive una separación, refiriéndose a su divorcio de Luis Fonsi: “Ningún proceso de estos es fácil, me ha tocado dos veces y bueno pido siempre sabiduría a Dios para tomar decisiones correctas, para entender los procesos, para no lastimar, y simplemente aprender y crecer”.

Compartió que sus padres han sido un gran ejemplo de fortaleza y le han dado las herramientas para superar. “Tengo unos padres amorosos que me criaron”, dijo, “estoy bien, tengo trabajo, salud, a mi familia, a mi hija, que es lo más que quiero, lo demás seguirá caminando y seguiré mostrando sonrisa dentro de las oportunidades que pueda y cuando me toque llorar pues apretaré y lo haré en casa”.

