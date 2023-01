¡Sorpresa! Kylie Jenner muestra el rostro de su bebé por primera vez y revela cuál es su nombre

A pesar de que Kylie Jenner fue más abierta a la hora de compartir los detalles de su segundo embarazo e incluso pudimos verla en distintas etapas de él en la primera temporada de su reality The Kardashians, ha tenido que pasar casi un año desde que le dio la bienvenida a su bebé para que lo presentara a todo el mundo y para que finalmente compartiera cuál ha sido el nombre que han elegido para el pequeño, llamar Wolf, nombre del que más tarde se arrepentirían.

Ha sido a través de su perfil de Instagram donde Kylie ha querido compartir las primeras fotografías de su bebé, en donde finalmente hemos podido conocer el rostro del pequeñito, a quien solo habíamos visto de espaldas o en algunas fotografías de acercamientos a una de sus manitas o uno de sus piecitos. Sin embargo, en esta ocasión, Kylie se ha dejado ver en su momento más maternal al lado de su pequeño de 11 meses, quién sin duda es igualito a su hermana mayor, la pequeña Stormi.

Además, Kylie Jenner ha dejado en claro nuevamente su gusto por los nombres originales a la hora de elegir uno para sus hijos. Y es que en esta ocasión, la empresaria se ha decantado por uno completamente en español y poco común incluso en ese idioma, además de revelarlo de una forma de lo más especial. Al pie del álbum de fotografías ha escrito la palabra “AIRE”, en mayúsculas, revelando así la incógnita que la había rodeado desde que dio a conocer que su segundo hijo había nacido.

Cabe destacar que, este gran anuncio se ha dado en medio de rumores de que la relación entre Kylie y Travis Scott, padre de los hijos de la socialité, no pasa por un buen momento, y que de hecho, han tomado la decisión de separarse. De acuerdo con US Weekly, la separación de la pareja se habría dado a raíz del viaje que Kylie hizo a Aspen en compañía de su hermana Kendall Jenner y de otros amigos cercanos como Hailey y Justin Bieber, con quienes pasó la fiesta de Año Nuevo. Sin embargo, se esperaba que la hija menor de Kris Jenner pasara estas fechas al lado de Scott, algo que finalmente no sucedió. "Kylie y Travis han hecho una pausa en su relación, se suponía que iban a pasar las vacaciones juntos, pero ella se fue a Aspen para estar con su familia y amigos”, dijo la fuente citada por el medio.

La sincera confesión de Kylie sobre el postparto

En febrero del año pasado cuando Kylie Jenner y Travis Scott recibieron a su segundo hijo, luego de una larga espera que a diferencia de su primer embarazo decidieron hacer pública. La pareja compartió la buena nueva con todos sus seguidores a través de sus redes sociales, tomándose un receso de la vida pública para disfrutar al máximo de esta tierna etapa de su vida de pareja. Unas semanas después de la llegada de su segundo hijo, Kylie retomó la actividad en sus redes para hablar de lo complicados que habían sido esos últimos días tras su parto, un testimonio con el que muchas de sus seguidoras se sintieron identificadas. “Solo quiero decirles a las mamás que están en post-parto, que el post-parto no ha sido fácil, ha sido muy duro”, reconoció Jenner en su perfil de Instagram. “Esta experiencia para mí, personalmente, ha sido un poco más dura que con mi hija. No es fácil mental, física y espiritualmente, es una locura. No quería simplemente volver a la vida sin decir esto, porque creo que podemos buscar en internet y podría parecer mucho más fácil provocando presión sobre nosotros, pero tampoco ha sido fácil para mí”, dijo sincera.