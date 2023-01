Quién es la hija de Arnold Schwarzenegger que ha deslumbrado en la alfombra roja

No hay nada como contar con el apoyo de la familia en cada proyecto que se emprende, algo que Arnold Schwarzenegger tiene muy presente, pues la estrella de Hollywood reapareció acompañado de su hija Christina durante la cena benéfica de la Cumbre del Clima de Austria, que se celebró esta semana en la localidad de Kitzbühel. El actor conocido por protagonizar películas como Terminator, Depredador o Los Indestructibles esbozó una simpática sonrisa frente a las cámaras, mientras rodeaba con un brazo a la joven, que también lucía radiante y elegante en un look completamente negro conformado por unos pantalones sastre, una chamarra de cuero y unas ballerinas. Su presencia en la gala no dejó lugar a dudas de la gran complicidad que existe entre el exfisiculturista y su hija, a quien procreó con su exesposa la periodista Maria Shriver, cuyo divorcio tardó una década en concretarse.

Quién es Christina, la hija de Arnold Schwarzenegger

La joven, de 31 años, es la segunda hija de Arnold y Maria, quien pertenece a la destacada familia Kennedy, ya que su mamá, la socióloga y política Eunice Kennedy, que falleció en 2009, era hermana del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy. Christina, que fue diagnosticada de niña con Trastorno de Déficit de Atención (TDA), se graduó de la licenciatura de Inglés en la Universidad de Georgetown, alma máter de su mamá, con una especialidad en Artes.

También estudió Arquitectura de Interiores en la Escuela de Diseño de Parsons y trabajó como editora durante tres años en Goop, la marca de estilo de vida fundada por la actriz Gwyneth Paltrow que está enfocada en brindar consejos de bienestar, viajes o comida, así como productos de belleza. La hija del exgobernador de California es miembro fundador del Consejo de Olimpiadas Especiales: “Me encanta arrojar luz sobre aquellos que se sienten fuera de los márgenes y sacan a la luz sus experiencias. El resultado es que todos nos sintamos validados y, en última instancia, vemos que nuestras diferencias son, de hecho, nuestros superpoderes”, señala Christina en el sitio web de la organización.

Junto a su mamá, Christina colaboró en la producción del documental Take Your Pills, de Netflix, que analiza los problemas de adicción a las píldoras recetadas en Estados Unidos. El largometraje está basado en la propia historia de vida de la artista. Arnold comentó en su momento lo “orgulloso” que está de su hija por crear “documentales esclarecedores que ayudan a Olimpiadas Especiales con su fantástica obra de arte”. El actor y su hija suelen hacer ejercicio y viajar juntos, mencionó en declaraciones recopiladas por el medio Daily Mail.

Tiene tres hermanos: Katherine, de 33 años -quien está casada y tiene dos hijos en común con el actor Chris Pratt-, Patrick, de 29, y Christopher, de 25. Además un medio hermano Joseph Baena, de 25, fruto de la relación que sostuvo Arnold con su ama de llaves, Mildred Patricia ‘Patty’ Baena.

El evento Schwarzenegger Climate Initiative, al que asistió Arnold con su hija, tenía como objetivo recaudar fondos para la campaña del actor contra el cambio climático. A lo largo de la gala se subastaron un total de 21 obras de arte y regalos de famosos, con un precio inicial de 292 mil dólares (unos 5 millones 510 mil pesos). La puja incluyó un cuadro pintado por Sylvester Stallone, un tambor autografiado por el cantautor Phil Collins e, incluso, una réplica de la chaqueta de cuero que utilizó Schwarzenegger en la secuela de Terminator.

Un detalle que no pasó desapercibido fue que el actor también llegó acompañado por su novia la fisioterapeuta Heather Milligan, con quien mantiene una discreta relación desde hace casi 10 años.

