Amanda Dudamel comparte con ¡HOLA! TV cómo vivió la final de Miss Universo

Sin duda, una de las grandes protagonistas de la reciente edición de Miss Universo fue Amanda Dudamel, la representante de Venezuela en el certamen. Y es que a pesar de haberse quedado a un paso de la corona, la cual se llevó a casa R’Bonney Gabriel, Miss USA, sin duda Amanda era una de las preferidas del público, tanto así, que en redes sociales hubo toda una discusión luego de irse como la gran favorita, pues incluso algunos de sus fans llegaron a especular con la posibilidad de un fraude. Sin embargo, todo parece indicar que las aguas se han calmado, sobre todo ahora que Miss Venezuela ha roto el silencio y se ha mostrado de lo más agradecida por haber tenido la oportunidad de haber formado parte de esta edición de Miss Universo y de haber llegado tan lejos, algo de lo que habló en una entrevista que concedió al programa La Hora ¡HOLA! de ¡HOLA! TV.

En la charla que sostuvo con la presentadora Natasha Cheij, Amanda compartió con el público de La Hora ¡HOLA! cómo fue que vivió su proceso en Miss Universo, mostrándose sumamente emocionada y satisfecha con su desempeño dentro de la competencia y feliz por todo el cariño que ha recibido de parte de la gente. “Es algo que me voy a llevar de por vida, esa noche fue mágica, y me la disfruté de principio a fin”, compartió la venezolana. “Me lo disfruté demasiado. Incluso, teníamos la previa de la preliminar, y en la preliminar sí me sentí un poquito más comedida, estaba como probándome a mí misma cómo reaccionaba en el escenario, ante el público, las cámaras, me gustó mucho, pero sentí que podía terminar de disfrutármelo”, comentó.

En esa misma charla, Dudamel también habló de cómo fue el momento en el que, tomada de la mano de R’Bonney, esperaba escuchar el país de la ganadora, un instante en el que sin duda pasaron muchas cosas por su mente. “Fue un poquito confuso… Dijeron USA y yo creo que las dos estábamos esperando tal vez que dijeran Venezuela, y cuando dijeron USA esperamos a que nos indicaran qué era lo que realmente estaba sucediendo, quién había ganado, y luego llegó el equipo de la organización y dijo: ‘Amanda, felicidades, eras la primera finalista; USA, R’Bonney, tú eres la ganadora’”, compartió.

Una vez que asimiló que ella se había convertido en la primera finalista, desde donde pudo comenzó a celebrar el triunfo de su amiga, dejando en claro que se encuentra muy feliz por el triunfo de Miss USA. “Yo me fui hacia un lado, me hubiera encantado poder abrazarla y felicitarla”, señaló. “Realmente ella y yo tuvimos una bonita relación, entonces estábamos ambas muy felices de estar ahí agarradas de la mano, y apenas dijeron USA fue como: ‘¿qué está pasando?, ¿tu entiendes?’, la verdad es que todo fue muy rápido”, continuó.

Pide un alto al hate

Como era de esperarse, el segundo lugar de Amanda generó todo tipo de reacciones, por lo que la Miss Venezuela pidió respeto para todas las participantes, así como para Miss USA. “No siento que perdí, siento que ganamos muchísimo, pero también quise hacer un llamado al cariño y el respeto que merece R’Bonney, porque al final del día somos seres humanos, somos mujeres y estábamos ahí todas, no solamente nosotras dos, las 84 candidatas, dando lo mejor de nosotros por un sueño en común… El mensaje de respeto y apoyo de que en ambas circunstancias y en cualquier escenario, nosotros también hubiésemos querido recibir el respeto y apoyo que hoy ella merece”, señaló.

