Ximena Navarrete pone fin a las especulaciones sobre el papel de México en Miss Universo

Doce años después de su triunfo en Miss Universo, Ximena Navarrete regresó al certamen para asumir con orgullo su papel de jueza, una invitación que aceptó enteramente motivada por el inmenso cariño que le tiene a la organización. Sin embargo, esta edición no estuvo exenta de algunas polémicas, como la confusión que generó el no colocar los nombres de quienes aparecían en pantalla de manera correcta, o el hecho de que la representante de México, Irma Miranda, no fuera de las elegidas para formar parte del top 16 de finalistas. Este detalle generó incertidumbre entre el público que no perdió de vista la ceremonia, por lo que Navarrete fue cuestionada al respecto sobre si eso se pudo haber tratado de un fraude, algo que ella negó de manera rotunda.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Cercana como siempre a sus fans en redes sociales, Ximena fue contundente con su postura, poniendo de frente la transparencia del certamen y destacando las cualidades de la concursante mexicana. “Irma es inteligente, hermosa, preparada y lo hizo súper bien. Desde que la conocí en el concurso nacional me quedó claro que ella era la indicada para convertirse en Miss México, me hubiera encantado verla en el top…”, escribió la tapatía en una historia de Instagram, para luego hacer énfasis en el procedimiento del concurso. “Pero sí tengo que comentarles que no existe fraude en Miss Universo, la corona solamente la puede ganar una, son puntos y décimas lo que te suman o te restan tu pase al top 16, top 5 y top 3. Así, igualmente, la que gana, es porque la puntuación le favoreció a ella”.

Entre otras cosas, Ximena se deslindó de las decisiones que fueron tomadas para definir la alineación del top 16, esto luego de que alguien le preguntara si era verdad que no había ayudado a que Irma pasara a esta posición. “Vuelvo a decirlo. Yo no fui parte del jurado que escogió al top 16. Por lo general, cada edición de Miss Universo tiene dos paneles de jurados distintos, unos se encargan de entrevistarlas, una por una, hacerles un millón de preguntas… Yo fui parte del jurado para el show final, en vivo, entonces, yo no podía ayudar ni favorecer a ninguna para que quedara en el top 16…”, explicó.

VER GALERÍA

Ximena también reconoció la complejidad del proceso que lleva a cabo el jurado que elige a las finalistas del top, pues asegura que todas las chicas tienen habilidades y conocimientos dignos de la competencia. “Para ese panel de jurados que está haciendo esas entrevistas a todas las chicas, pues es una decisión difícil y hay tantas que están tan preparadas y seguramente a Irma le fue bien en esa entrevista, pero es cuestión de décimas, es cuestión de que hagas un poco más clic y ellos sientan que tú deberías de estar y que tengas esa suerte de que sientan ellos que tú deberías ser parte del top para que entonces te califiquen… Las que no hayan quedado no quiere decir que estén mal o que no sean suficiente, quiere decir que simplemente los puntos no las favorecieron…”, afirmó.

¿Cómo logró ser parte del jurado?

En otro momento, Ximena reveló de qué manera fue invitada a ser parte del jurado de Miss Universo, algo que aceptó con todo gusto debido al amor que le tiene al certamen, aunque no existe ningún tipo de remuneración monetaria por esta participación. “Los que invitaron a ser parte del jurado pues es la gente de la organización de Miss Universo… son las personas con las que yo trabajé hace 13 años… Esta es la tercera ocasión que me invitan y yo feliz de ir porque me encanta verlos a todos, me encanta recordar y revivir momentos… Nunca te pagan por ser jurado, no te paga Miss Universo, no te paga ninguna televisora. Realmente no hay ninguna ganancia económica al tú ser jurado de Miss Universo ni de ningún otro concurso… Yo lo hago por amor al arte, porque los adoro a todos en la organización…”, dijo.

VER GALERÍA