‘Él no está por encima de la ley’, la fiscal del caso de Alec Baldwin

Poco más de un año después de que en el set de la película Rust se diera el trágico incidente que acabó con la vida de la cinematógrafa Halyna Hutchins, se anunció que se levantarán cargos por homicidio involuntario en contra de Alec Baldwin y de la armera que se encontraba trabajando en la cinta al momento del accidente; mientras que la tercera persona involucrada en el caso, el asistente de director, llegó a un acuerdo con la fiscalía al declararse culpable por uso negligente de un arma mortal. Si después de que se diera el anuncio, los abogados de Alec y de Hannah Gutierrez-Reed mostraron su postura, ahora han sido las dos fiscales del caso quienes han levantado la voz. La fiscal del primer distrito judicial de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, y la fiscal especial Andrea Reeb, han dado entrevistas explicando el por qué de su determinación.

“Nos sentimos muy confiados de que iba a haber un caso criminal, casi al inicio, una vez que comenzamos a ver todo”, dijo la fiscal especial Andrea Reeb durante una entrevista con NBC News, “Estoy segura de que él estaba confiado en que no le íbamos a imputar cargos. Pero él no está por encima de la ley y es alguien que ha cometido un crimen, y vamos a hacerlo responsable frente a la ley, lo vamos a responsabilizar”.

La fiscal explicó que a Baldwin se le atribuye responsabilidad tanto como el actor que tenía el arma en la mano al momento del disparo, como el productor de la cinta a cargo de la seguridad en el set. “Es un poco de ambos. Él es un productor. Él está en el set y ha visto todo lo que pasa. Las fallas en el set, la forma en la que se le dio el arma, él es experimentado. Entiende el protocolo correcto para la seguridad y él simplemente lo ignoró”, explicó Reeb.

El gatillo

Dentro de la investigación, en distintos puntos se hizo referencia al gatillo que activó el disparo fatal. En repetidas ocasiones Alec Baldwin ha negado que él haya jalado el gatillo, mientras que la investigación del FBI apunta a que el tipo de arma involucrada en el terrible incidente, no libera una bala de otra manera a menos de que haya sido disparada. Sobre esta situación, la fiscal de distrito Mary Carmack-Altwies respondió a la misma cadena de televisión: “Eso no es cierto y lo sabemos por el reporte de laboratorio del FBI. Esa arma no se hubiera disparado sin que el gatillo haya sido jalado. Es posible que él no supiera que jaló el gatillo, que haya sido algo como una decisión inconsciente. Pero tenemos los videos de él en los que su mano estaba en el gatillo y sabemos por el reporte del FBI que él jaló el gatillo”.

La fiscal de distrito de Nuevo México ha sido muy explícita sobre la situación: “Solo porque algo haya sido un accidente, no significa que no sea un crimen y eso es lo que tenemos aquí en este caso. Porque un accidente que no es criminal es algo que simplemente pasa por acto de Dios. Pero esto es algo que es más que mera negligencia. Es gente actuando peligrosamente, gente que no hizo su trabajo, gente que no siguió los protocolos de seguridad, no siguió los estándares de seguridad y violó todos los estándares que todos hemos seguido si vamos a tener un arma en nuestras manos”, dijo.

En esta misma línea, en entrevista con CNN comentó: “Había una gran falta de seguridad y estándares de seguridad en el set. Había balas activas en el set, estaban mezcladas con las de salva. Nadie las estaba revisando o al menos, no las revisaban consistentemente. De alguna manera se cargaron en un arma, se le entregó a Alec Baldwin, él no la checó, no hizo lo que se supone que tenía que hacer para asegurarse de que estaba seguro y asegurarse de que todos los demás estaban seguros. Apuntó el arma a Halyna Hutchins y jaló el gatillo…Nadie estaba haciendo su trabajo”.

Y una vez más, repitió su determinación: “Solo porque sea un accidente, no significa que no sea un crimen. No querían que pasara, no tenían la intención de matar, pero pasó de todas formas y pasó por más que pura negligencia. Hemos hablado con muchos actores, actores famosos y demás, que han dicho que siempre revisan sus armas o hacen que alguien las revise enfrente de ellos. A un actor no se le pasan estas cosas solo por ser actor. Todos son iguales ante la ley”.

La armera de la cinta de Alec Baldwin dice que está siendo ‘incriminada’

El SAG alza la voz

El sindicato de actores SAG-AFTRA, escribió a través de un comunicado: “La muerte de Halyna Hutchins es una tragedia, y aún más porque su naturaleza fue prevenible. No es un fallo de deber o un acto criminal de parte de ningún intérprete. La aseveración de la fiscal de que un actor tiene el deber de asegurarse del funcionamiento y mecanismo de operación de un arma de fuego en un set de producción es incorrecta y desinformada. El trabajo del actor no es ser un experto en pistolas o armas. Las pistolas son provistas para su uso bajo la guía de profesionales expertos, directamente responsables de la seguridad y correcta operación del arma. Además, el empleador siempre es responsable de proveer de un entorno de trabajo seguro en todo momento, incluyendo el contratar y supervisar el trabajo de profesionales entrenados en armas”.

