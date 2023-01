Paula Levy, hija de Mariana Levy, celebra su cumpleaños número 21

Motivada y dispuesta a hacer sus sueños realidad, así recibe Paula Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, un año más de vida. La joven celebró su cumpleaños número 21, una fecha tan especial en la que fue cobijada con el cariño incondicional de sus seres queridos, testigos de este momento en el que la joven está más que prepara para emprender su carrera como actriz, según compartió en días pasados al ser captada a las afueras de Televisa. Su hermano, José Emilio, hizo pública su felicitación, mientras que la también nieta de Talina Fernández fue muy reservada con los detalles de los acontecimientos en torno a su nueva vuelta al sol, el comienzo de un periodo en el que traza nuevos planes para su vida.

A través de sus redes sociales, José Emilio expresó el infinito cariño hacia Paula, con quien mantiene una estrecha cercanía desde que eran pequeños. Como cada año, él publicó un collage de fotografías integrado con imágenes del baúl de los recuerdos familiares; en una primera postal se puede ver a Mariana Levy cargando a Paula cuando esta era bebé, mientras que en las otras fotos aparecen los dos hermanos disfrutando algunos juegos durante la infancia. De esta manera, el joven pone en alto el apego hacia los suyos, especialmente en ocasiones como esta.

Fue tal la emoción que generó en José Emilio el cumpleaños de su hermana, que además le dedicó un breve pero profundo mensaje, dejando ver que está listo para festejar con ella próximamente. “Feliz cumpleaños, Pauleta. Te amo con todo mi corazón…”, escribió en las primeras líneas de la publicación, la cual dio a conocer en sus historias de Instagram este 19 de enero, día en que Paula dio la bienvenida a sus 21 años. “Gracias por ser mi hermana, te extraño. Nos vemos el fin @paulalevyy”, escribió.

Recordemos que en agosto de 2022, José Emilio habló del gran amor que lo une a su hermana, -ambos hijos de José María Fernández ‘El Pirru’-. En aquella ocasión, se refirió como pocas veces a la confianza que existe entre ambos, celebrando por aquel entonces que ella haya podido entrar a la universidad. “Somos muy unidos, Paula es mi hermana, es lo que más amo en esta vida, la amo demasiado”, expresó durante una charla con los medios de comunicación. En ese espacio, también comentó la atención que puso el día en que Paula tomó sus redes sociales para compartir detalles de la situación compleja por la que estaba atravesando, por lo que se puso en contacto con la joven para brindarle su apoyo. “Claro cuando las vi (las publicaciones), lo que hice fue marcarle y decirle: ‘¿Oye estás bien, dime qué necesitas ahorita voy por ti?’, sí me dolió”, dijo.

El nuevo emprendimiento de Paula Levy

Con nuevos bríos, así asume esta etapa de su vida Paula Levy, quien a sus 21 años tomó la decisión de hacer realidad su sueño de convertirse en actriz, lo que la llevó a realizar pruebas para ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa. “Es una oportunidad súper cool y estoy muy agradecida de poder estar aquí y tomar la oportunidad. Mil veces, desde que era chiquita (he soñado con ser actriz), ahora sí que toda la vida, pero no me había atrevido, entonces ya ahora sí a dar el aventón, el brinco… Son tres años, va a estar padrísimo, tengo que estar muy enfocada y es algo completamente de tiempo completo, entonces nada, es venir a enfocarme y a seguir mi pasión…”, confesó en aquel momento, declaraciones retomadas por el reportero de espectáculos, Edén Dorantes.

