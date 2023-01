Ante la controversia, la Miss Universo responde: ‘El internet puede decir lo que quiera, pero estoy segura de quién soy’

En medio de gran expectativa, hace casi una semana se llevó a cabo una edición más de Miss Universo. Mujeres de todos los rincones del mundo viajaron a Nuevo Orleans para disputarse la codiciada corona. En un giro que no se esperaba, México no logró clasificar entre las 16 semifinalistas y conforme iban avanzando las rondas se veía que la representante de Estados Unidos, que solo un par de meses antes había levantado polémica al ganar el título de su país, se posicionaba entre las favoritas. Fue así que R’Bonney Gabriel, del país vecino, terminó llevándose la corona para sorpresa de propios y extraños. Ante esta controversia, el certamen ha dejado clara su postura, y ahora ha sido la reina de belleza quien ha roto el silencio. Si bien, no hizo referencia específica a las acusaciones actuales, sí habló de lo difícil que fue para ella llegar a Miss Universo después de las acusaciones de fraude que se dieron en Miss Estados Unidos.

Así es R’Bonney Gabriel, la estadounidense que se ha alzado con la corona de Miss Universo

La petición de la nueva Miss Universo

“Déjame decirte, ganar Miss Universo después de pasar por todo eso fue la victoria más, más dulce. Pensé, esto pasó en mi vida, ojalá, para enseñar a la gente resiliencia y cómo seguir adelante sin importar qué”, dijo en entrevista con E! News haciendo referencia a la controversia tras haberse coronado Miss Estados Unidos en octubre pasado, antes de llegar al escenario de Miss Universo. Sobre la polémica que la rodeó en aquel momento, Gabriel compartió: “Definitivamente me afectó. Me retrasó en días cuando estaba tratando de entrenar para Miss Universo. Me sentí verdaderamente frustrada, honestamente, porque tuve que trabajar tanto para ir a Miss USA y ganarlo, y sentí que todo eso me era arrebatado. Hubo momentos en los que me sentí verdaderamente mal por eso”.

R'Bonney se refirió a las acusaciones que hicieron sus excompañeras de concurso, quienes aseguraron que su triunfo estuvo pactado incluso antes de que se diera el certamen de Miss Estados Unidos. “Fue como, ‘He estado tan estresada, ha sido tan duro, no sé si pueda hacer esto’. Después, estaba rezando sobre eso y Dios me dio la claridad mental para ir a Miss Universo. Tenía la cabeza enfocada en la competencia y acabé ganándola. Fue una gran bendición”, explicó.

Esta polémica la alcanzó en las preguntas de Miss Universo, algo que Gabriel tomó con filosofía: “Fui honesta. No hay nada qué esconder. Esta es una historia de sobrepasar la negatividad y sentirte más fuerte a partir de eso. Me siento verdaderamente preparada para ser Miss Universo ahora, porque el internet puede decir lo que quiera, pero estoy segura de quién soy”.

R’Bonney Gabriel, la nueva Miss Universo, corona el Empire State tras su polémica elección

La postura del certamen

Si R’Bonney no se refirió directamente a los comentarios surgidos tras su coronación como Miss Universo, la organización sí que ha fijado públicamente su postura. El certamen a través de un comunicado, dejó claro: “Las falsas acusaciones de fraude son absurdas y distraen del increíble logro que nuestra organización y las delegadas experimentaron este fin de semana. En vez de concentrarnos en declaraciones sin fundamento, vamos a continuar resaltando el empoderamiento global de las mujeres, la inclusión, diversidad y el liderazgo transformador”.

En esta misma línea, la nueva dueña del certamen, Anne Jakrajutatip, escribió en sus redes sociales: “Las reglas y los jueces son justos y equitativos. Cada concursante de Miss Universo fue medida por sus propios méritos en la competencia. No todas pueden ganar en la competencia, pero todas tienen la oportunidad equitativa de ganar”.

